Пряме влучання у будинок в Запорізькій області: поранена дитина, 24-річний чоловік загинув
Сьогодні, 01:07
Внаслідок обстрілу "Градами" села Приморське Запорізької області у неділю, 14 травня, постраждали 6 осіб, з них 7-річна дівчинка, один з чоловіків помер у лікарні, ще один перебуває у важкому стані.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у телеграмі.
"В результаті атаки по Приморському є постраждалі. Під час прямого влучання у будинок 30-річний чоловік отримав мінно-вибухові травми, зараз у важкому стані. Ще троє отримали поранення, серед них 7-річна дівчинка. Всі постраждалі оперативно доставлені у медичні заклади обласного центру", - йдеться в дописі.
24-річний хлопець у вкрай важкому стані помер у лікарні.
Малашко також повідомив, що в Гуляйполі удар прийшовся поруч з медичним закладом. Є руйнування.
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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у телеграмі.
"В результаті атаки по Приморському є постраждалі. Під час прямого влучання у будинок 30-річний чоловік отримав мінно-вибухові травми, зараз у важкому стані. Ще троє отримали поранення, серед них 7-річна дівчинка. Всі постраждалі оперативно доставлені у медичні заклади обласного центру", - йдеться в дописі.
24-річний хлопець у вкрай важкому стані помер у лікарні.
Малашко також повідомив, що в Гуляйполі удар прийшовся поруч з медичним закладом. Є руйнування.
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