Пряме влучання у будинок в Запорізькій області: поранена дитина, 24-річний чоловік загинув

Пряме влучання у будинок в Запорізькій області: поранена дитина, 24-річний чоловік загинув
Внаслідок обстрілу "Градами" села Приморське Запорізької області у неділю, 14 травня, постраждали 6 осіб, з них 7-річна дівчинка, один з чоловіків помер у лікарні, ще один перебуває у важкому стані.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у телеграмі.

"В результаті атаки по Приморському є постраждалі. Під час прямого влучання у будинок 30-річний чоловік отримав мінно-вибухові травми, зараз у важкому стані. Ще троє отримали поранення, серед них 7-річна дівчинка. Всі постраждалі оперативно доставлені у медичні заклади обласного центру", - йдеться в дописі.

24-річний хлопець у вкрай важкому стані помер у лікарні.

Малашко також повідомив, що в Гуляйполі удар прийшовся поруч з медичним закладом. Є руйнування.

Пряме влучання у будинок в Запорізькій області: поранена дитина, 24-річний чоловік загинув




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гради, Запоріжжя, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пряме влучання у будинок в Запорізькій області: поранена дитина, 24-річний чоловік загинув
Сьогодні, 01:07
15 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 14 травня
14 травень, 23:30
У Луцькому районі попрощались із 18-річним Героєм Володимиром Жучком
14 травень, 22:55
Зять з Туреччини сів за кермо трактора і поїхав садити картоплю: на Волині — інтернаціональне весілля
14 травень, 22:30
Схожі новини
Біля Запоріжжя вишка мобільного зв'язку зупинила російську ракету Біля Запоріжжя вишка мобільного зв'язку зупинила російську ракету
05 травень, 21:48
Росіяни влучили у житловий будинок в Запоріжжі, загинули чоловік та дитина Росіяни влучили у житловий будинок в Запоріжжі, загинули чоловік та дитина
09 квітень, 10:45
СБУ затримала ворожого інформатора, який фіксував наслідки ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі СБУ затримала ворожого інформатора, який фіксував наслідки ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі
06 квітень, 10:35
У Повітряних силах розповіли, чим Росія вдарила по житловому кварталу Запоріжжя У Повітряних силах розповіли, чим Росія вдарила по житловому кварталу Запоріжжя
22 березень, 15:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пряме влучання у будинок в Запорізькій області: поранена дитина, 24-річний чоловік загинув
Сьогодні, 01:07
 0
15 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 14 травня
14 травень, 23:30
 0
У Луцькому районі попрощались із 18-річним Героєм Володимиром Жучком
14 травень, 22:55
 0
Зять з Туреччини сів за кермо трактора і поїхав садити картоплю: на Волині — інтернаціональне весілля
14 травень, 22:30
 0
Медіа
відео
1/8