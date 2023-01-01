Пряме влучання у будинок в Запорізькій області: поранена дитина, 24-річний чоловік загинув

Внаслідок обстрілу "Градами" села Приморське Запорізької області у неділю, 14 травня, постраждали 6 осіб, з них 7-річна дівчинка, один з чоловіків помер у лікарні, ще один перебуває у важкому стані.Про це повідомив голова Запорізької ОВАу телеграмі."В результаті атаки по Приморському є постраждалі. Під час прямого влучання у будинок 30-річний чоловік отримав мінно-вибухові травми, зараз у важкому стані. Ще троє отримали поранення, серед них 7-річна дівчинка. Всі постраждалі оперативно доставлені у медичні заклади обласного центру", - йдеться в дописі.24-річний хлопець у вкрай важкому стані помер у лікарні.Малашко також повідомив, що в Гуляйполі удар прийшовся поруч з медичним закладом. Є руйнування.