ЗСУ захопили більше десяти ворожих позицій біля Бахмута — Маляр
Сьогодні, 03:10
У неділю, 14 травня, Сили оборони захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського та взяли в полон окупантів.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі.
«Продовжуємо рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Взято в полон ворожих солдат з різних частин», – проінформувала вона.
За словами Маляр, у самому Бахмуті «дуже гаряче».
«Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої», – написала вона.
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Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі.
«Продовжуємо рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Взято в полон ворожих солдат з різних частин», – проінформувала вона.
За словами Маляр, у самому Бахмуті «дуже гаряче».
«Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої», – написала вона.
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