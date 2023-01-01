ЗСУ захопили більше десяти ворожих позицій біля Бахмута — Маляр

ЗСУ захопили більше десяти ворожих позицій біля Бахмута — Маляр
У неділю, 14 травня, Сили оборони захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського та взяли в полон окупантів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі.

«Продовжуємо рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Взято в полон ворожих солдат з різних частин», – проінформувала вона.

За словами Маляр, у самому Бахмуті «дуже гаряче».

«Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої», – написала вона.

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Теги: Бахмут, війна, Росія, Україна
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