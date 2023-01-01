ЗСУ захопили більше десяти ворожих позицій біля Бахмута — Маляр

У неділю, 14 травня, Сили оборони захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського та взяли в полон окупантів.Про це повідомила заступниця міністра оборониу телеграмі.«Продовжуємо рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Взято в полон ворожих солдат з різних частин», – проінформувала вона.За словами Маляр, у самому Бахмуті «дуже гаряче».«Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої», – написала вона.