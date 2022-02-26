Президент України прибув із візитом до Парижа

Президент України прибув із візитом до Парижа
Президент Володимир Зеленський увечері 14 травня прибув літаком до столиці Франції Парижа, де він зустрінеться із президентом країни Емманюелем Макроном.

Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

«Париж. Із кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин», – зазначив президент.

Зауажимо, в офісі президента Франції Еммануеля Макрона підтвердили візит українського лідера Володимира Зеленського.

Зазначалося, що в ході зустрічі Макрон «підтвердить незмінну підтримку Франції та Європи у справі відновлення законних прав України та захисту її фундаментальних інтересів».

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Теги: Зеленський, Макрон, Франція
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