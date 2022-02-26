Президент України прибув із візитом до Парижа
Сьогодні, 04:19
Президент Володимир Зеленський увечері 14 травня прибув літаком до столиці Франції Парижа, де він зустрінеться із президентом країни Емманюелем Макроном.
Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.
«Париж. Із кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин», – зазначив президент.
Зауажимо, в офісі президента Франції Еммануеля Макрона підтвердили візит українського лідера Володимира Зеленського.
Зазначалося, що в ході зустрічі Макрон «підтвердить незмінну підтримку Франції та Європи у справі відновлення законних прав України та захисту її фундаментальних інтересів».
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Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.
«Париж. Із кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин», – зазначив президент.
Зауажимо, в офісі президента Франції Еммануеля Макрона підтвердили візит українського лідера Володимира Зеленського.
Зазначалося, що в ході зустрічі Макрон «підтвердить незмінну підтримку Франції та Європи у справі відновлення законних прав України та захисту її фундаментальних інтересів».
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