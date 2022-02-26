Президент України прибув із візитом до Парижа

Емманюелем Макроном.



Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.



«Париж. Із кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин», – зазначив президент.



Зауажимо, в офісі президента Франції Еммануеля Макрона підтвердили візит українського лідера Володимира Зеленського.



Зазначалося, що в ході зустрічі Макрон «підтвердить незмінну підтримку Франції та Європи у справі відновлення законних прав України та захисту її фундаментальних інтересів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський увечері 14 травня прибув літаком до столиці Франції Парижа, де він зустрінеться із президентом країниПро це він повідомив на своєму Telegram-каналі.«Париж. Із кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин», – зазначив президент.Зауажимо, в офісі президента Франції Еммануеля Макрона підтвердили візит українського лідера Володимира Зеленського.Зазначалося, що в ході зустрічі Макрон «підтвердить незмінну підтримку Франції та Європи у справі відновлення законних прав України та захисту її фундаментальних інтересів».

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