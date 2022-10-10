Пожежу після ракетної атаки на Тернопіль рятувальникам допоміг загасити робот

Пожежу після ракетної атаки на Тернопіль рятувальникам допоміг загасити робот
У Тернопіль вогнеборці ліквідували пожежі у двох складських будівлях на загальній площі 400 метрів квадратних, що виникли після обстрілів міста 13 травня.

Про це повідомляє ДСНС України.

До гасіння було залучено 33 чоловік особового складу ДСНС та 6 одиниць техніки, зокрема тактичний робот Magirus Wolf R1.

«Робот-помічник наших рятувальників вже не перше доводить свою ефективність. З його допомогою рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки ворожих атак на Тернопільщині та Хмельниччині. За допомогою пульта керування оператор перебуває на безпечній відстані від робота та осередку пожежі. Наразі пожежі ліквідовані. Дякую кожному за роботу», – прокоментував ситуацію Голова ДСНС Сергій Крук.

Нагадаємо, у трьох українських містах під час повітряної тривоги 13 травня пролунали вибухи

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Теги: робот, Magirus Wolf R1, Тернопіль
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