У трьох українських містах під час повітряної тривоги пролунали вибухи

13 травня о 22:10 у всіх областях на заході, в центрі та на півночі України оголошено повітряну тривогу, під час якої в Тернопольській області і Тернополі, Києві та Київській області, а також у Харкові та області пролунали вибухи.Глава Тернопільської обласної військової адміністраціїзвернувся до місцевих жителів:"Закликаю не публікувати фото та відео і не коментувати напрямки можливих звуків вибуху. Зараз в місті та області працюють спеціалісти. Всю інформацію повідомимо згодом. Довіряйте лише офіційним джерелам".Голова Тернопільської облрадиповідомив про "приліт" у міську промзону.На місці влучання — масова пожежа. Жертв немає. Проте є потерпілі, наразі відомо про двох.У Києві та Київській області також пролунали звуки вибухів. Київська міська військова адміністрація повідомила, що на околицях столиці працювала ППО."Київщина. Увага! Ракетна загроза! Сили ППО працюють по цілях. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - закликали у військовій адміністрації.Під час оголошення масштабної повітряної тривоги в Україні голова Харківської ОВАтакож повідомив про удари по місту й області."Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!"За попередньою інформацією начальника Харківського військового гарнізону, ворог завдав ударів по Харківщині ракетами С-300.