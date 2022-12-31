У трьох українських містах під час повітряної тривоги пролунали вибухи
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13 травня о 22:10 у всіх областях на заході, в центрі та на півночі України оголошено повітряну тривогу, під час якої в Тернопольській області і Тернополі, Києві та Київській області, а також у Харкові та області пролунали вибухи.
Глава Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш звернувся до місцевих жителів:
"Закликаю не публікувати фото та відео і не коментувати напрямки можливих звуків вибуху. Зараз в місті та області працюють спеціалісти. Всю інформацію повідомимо згодом. Довіряйте лише офіційним джерелам".
Голова Тернопільської облради Михайло Головко повідомив про "приліт" у міську промзону.
На місці влучання — масова пожежа. Жертв немає. Проте є потерпілі, наразі відомо про двох.
У Києві та Київській області також пролунали звуки вибухів. Київська міська військова адміністрація повідомила, що на околицях столиці працювала ППО.
"Київщина. Увага! Ракетна загроза! Сили ППО працюють по цілях. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - закликали у військовій адміністрації.
Під час оголошення масштабної повітряної тривоги в Україні голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив про удари по місту й області.
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!"
За попередньою інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, ворог завдав ударів по Харківщині ракетами С-300.
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Глава Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш звернувся до місцевих жителів:
"Закликаю не публікувати фото та відео і не коментувати напрямки можливих звуків вибуху. Зараз в місті та області працюють спеціалісти. Всю інформацію повідомимо згодом. Довіряйте лише офіційним джерелам".
Голова Тернопільської облради Михайло Головко повідомив про "приліт" у міську промзону.
На місці влучання — масова пожежа. Жертв немає. Проте є потерпілі, наразі відомо про двох.
У Києві та Київській області також пролунали звуки вибухів. Київська міська військова адміністрація повідомила, що на околицях столиці працювала ППО.
"Київщина. Увага! Ракетна загроза! Сили ППО працюють по цілях. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - закликали у військовій адміністрації.
Під час оголошення масштабної повітряної тривоги в Україні голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив про удари по місту й області.
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!"
За попередньою інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, ворог завдав ударів по Харківщині ракетами С-300.
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