14 травня на Волині: гортаючи календар

14 травня на Волині: гортаючи календар
14 травня день народження у депутата Луцької міської ради Віктора Ящука, відеооператора Ігоря Кулікова (на фото) та громадського діяча Анатолія Бубенщикова.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Герасим, Макар і Тамара.

Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя і успіхів у всіх починаннях.

14 травня 2004 року за рішенням Священного Синоду владика Михаїл став єпископом Луцьким і Волинським (зараз – митрополит).

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Теги: іменини, календар
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Сьогодні, 00:00
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13 травень, 23:35
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