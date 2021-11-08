14 травня на Волині: гортаючи календар
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14 травня день народження у депутата Луцької міської ради Віктора Ящука, відеооператора Ігоря Кулікова (на фото) та громадського діяча Анатолія Бубенщикова.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Герасим, Макар і Тамара.
Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя і успіхів у всіх починаннях.
14 травня 2004 року за рішенням Священного Синоду владика Михаїл став єпископом Луцьким і Волинським (зараз – митрополит).
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Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Герасим, Макар і Тамара.
Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя і успіхів у всіх починаннях.
14 травня 2004 року за рішенням Священного Синоду владика Михаїл став єпископом Луцьким і Волинським (зараз – митрополит).
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