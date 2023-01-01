На Волині провели в останню путь Героя Юрія Хвалька

Юрієм Хвальком.



Про це 13 травня повідомили на сторінці Луківської територіальної громади у фейсбук.



«Сьогодні, 13 травня, у Луківскій громаді віддали шану та попрощалися із загиблим на війні Героєм – Юрієм Хвалько. Герой віддав за Україну найдорожче – своє життя. Юрій загинув у н.п. Мар'їнка під час виконання бойових завдань із захисту рідної країни», – йдеться у повідомленні.



Заупокійне богослужіння відбулося у Свято-Параскевському храмі УПЦ смт. Луків. Чин поховання звершив настоятель храму протоієрей Андрій Дейнека у співслужінні місцевого духовенства. Похоронною ходою священнослужителі, військовослужбовці та односельці провели загиблого воїна до останнього місця спочинку.



Захисник з Волині Юрій Хвалько вважався зниклим безвісти з 02.11.2022 року.



У загиблого Героя залишились дружина та син.



Нагадаємо, на Донецькому напрямку,









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися із загиблим на війні ГероємПро це 13 травня повідомили на сторінці Луківської територіальної громади у фейсбук.«Сьогодні, 13 травня, у Луківскій громаді віддали шану та попрощалися із загиблим на війні Героєм – Юрієм Хвалько. Герой віддав за Україну найдорожче – своє життя. Юрій загинув у н.п. Мар'їнка під час виконання бойових завдань із захисту рідної країни», – йдеться у повідомленні.Заупокійне богослужіння відбулося у Свято-Параскевському храмі УПЦ смт. Луків. Чин поховання звершив настоятель храму протоієрейу співслужінні місцевого духовенства. Похоронною ходою священнослужителі, військовослужбовці та односельці провели загиблого воїна до останнього місця спочинку.Захисник з Волині Юрій Хвалько вважався зниклим безвісти з 02.11.2022 року.У загиблого Героя залишились дружина та син.Нагадаємо, на Донецькому напрямку, захищаючи Батьківщину, загинув уродженець с.Вигнанка – Хвалько Юрій Михайлович, 22.05.1993 року народження.

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