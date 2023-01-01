Загинула мама та постраждала 15-річна донька: на Волині водійка за смертельну ДТП отримала умовне

Загинула мама та постраждала 15-річна донька: на Волині водійка за смертельну ДТП отримала умовне
На Волині умовне покарання отримала водійка, яка вчинила смертельну ДТП, врізавшись у дерево. Від отриманих травм, на жаль, померла мама керманички та постраждала неповнолітня донька.

Відповідний вирок ухвалив Рожищенський районний суд, - пишуть Волинські новини.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася в селі Ужова Луцького району. Водійка Audi 100 Марія Г., рухаючись у бік села Залісці, під час обгону втратила керування. Автомобіль розвернуло в напрямку лівого узбіччя, де він зіткнувся з деревом.

Унаслідок аварії неповнолітня пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження, ще одна жінка від отриманих травм, на жаль, померла.

Водійка, яка працює в ТОВ « Кромберг енд Шуберт», визнала свою вину та підтвердила усі обставини ДТП. Вона повідомила суду, що проживає сама з неповнолітньою донькою, яка також постраждала під час аварії. А потерпіла, яка загинула, є її мамою. Мама дуже допомагала їй, зокрема в матеріальному утриманні доньки. Жінка усвідомила всю трагічність ситуації. Вона просила не позбавляти її волі, адже донька залишиться сама. Тато обвинуваченої є пенсіонером та проживає окремо, доглядаючи 90-річну тітку. Інших доходів, окрім власної заробітної плати та аліментів від колишнього чоловіка, обвинувачена не має.

Неповнолітня донька та батько водійки, який також був в авто під час ДТП, просили не позбавляти її волі. Колишній чоловік обвинуваченої теж просив не призначати реальний термін, адже він не має можливості взяти на проживання до себе доньку. Проти цього заперечує його дружина, у шлюбі з якою в них народився син.

Врахувавши всі обставини справи, суд замінив реальний термін на п’ять років для винуватиці ДТП іспитовим строком на три роки.

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Теги: ДТП, умовне
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