У Луцьку працівник ОВА вистрілив у волонтера: подробиці інциденту

У Луцьку працівник ОВА вистрілив у волонтера: подробиці інциденту
Стали відомі подробиці стрілянини, що відбулася 11 травня на вулиці Драгоманова у Луцьку. Як виявилось, працівник Волинської обласної військової адміністрації з автомата Калашникова вистрілив у волонтера.

Про це інформує Політика країни з посиланням на джерела у правоохоронних органах, - пишуть Волинські новини.

Як зазначається, 11 травня близько 21:00 біля будинку на вулиці Драгоманова, 26 між місцевими жителями Шульганом О.О. (1988 року народження), який працює спеціалістом координаційного центру Волинської ОВА, та волонтером Стецем А.М. (1973 року народження) виник конфлікт, під час якого Шульган з автомата вистрілив у Стеця.

Джерело також повідомило подробиці події.

«Під час конфліку Шульган, забігши у свою квартиру, взяв автоматичну зброю АКС 74, на яку має дозвіл № 257 з позначкою «Для захисту України», виданий Головним управлінням національної поліції Волинської області 14.03.2022. Після цього вибіг на вулицю та зробив постріл у бік Стеця, заподіявши вогнепальне поранення правого стегна з переломом. Потерпілого госпіталізовано. Під час проведення обшуку в будинку Шульгана вилучено автомат АКС 74, 119 патронів, 4 магазини до автомата.

Шульгана затримано, відкрито кримінальну справу за статтею 296 (хуліганство), – поінформувало джерело.

Нагадаємо, в обласному центрі Волині місцеві жителі чули постріли в районі Старого міста.

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Теги: стрілянина, Луцьк
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