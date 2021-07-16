На Волині подружжя стало батьками для 17-ти обездолених дітей

Надія Степанюк разом з чоловіком Олександром виховують 17 дітей. З них – восьмеро усиновлених, двоє – прийомних та семеро – патронатних.



Жінка розповіла, що з дитинства мріяла про багатодітну родину, - пише



Найстаршій дитині Надії Степанюк – 27, найменшій – півтора року. Жінка каже: Бог мені не дав рідних, біологічних дітей напевне, щоб я не робила різниці. Для мене вони всі однакові.



Першу дитину з чоловіком усиновили у жовтні 2008 року, через рік після одруження. Це був дворічний хлопчик, – каже Надія.



«Ми якось більше не планували, але життя так склалося, що через три місяці ми дізналися, що в нього є сестричка, їй було три місяці. Звісно, дівчинка — це взагалі мрія. Ми взяли дівчинку, і буквально через тиждень ми дізналися, що є ще двоє старших дітей», – розповідає жінка.



За пів року у сім’ї вже підростало четверо дітей, пригадує жінка. Згодом усиновили ще двоє дівчат. П'ять років тому подружжя придбало власний будинок у селі Дігтів Володимирського району. Завдяки цьому, – каже Надія, – їхня родина стала ще більшою.



Два роки тому, говорить Надія, у соціальній службі випадково дізналися про патронат. Це діти, яких беруть на тимчасове виховання з неблагополучних сімей. Тоді жінка зі старшою донькою пройшла спеціальне навчання. І зараз у сім‘ї підростає семеро таких дітей.

«Різні характери, різна поведінка, дітки приходять з різних сімей. Найважче, напевне, привчити дітей до гігієни, до чистоти, до порядку», – каже мама.



Надія каже: мають трохи городу, де садять картоплю та овочі, мають 30 курей.



«Якщо взяти хліб, нам треба чотири-п'ять буханок вдень. Якщо борщ, суп – 10-тилітрову каструлю я варю. От ми недавно смажили деруни, то прийшлося два відра картоплі начистити», – говорить жінка.



Коли розпочалася повномасштабна війна, родина нікуди не виїжджала. Жили, каже, і волонтерили у селі, приймали переселенців. Старші діти ходять у школу, менші – у дитсадок. На фронті – їхній син Віталій.

«Він сказав нам так: хтось з дому мусить піти. Тато, – каже, – заробляє гроші, значить, я йду. Він пішов, було б неправильно, коли він тут. А ми б виїхали за кордон», – каже Надія Степанюк.



Бути мамою 17-ти дітей – це цілодобова робота без вихідних, – каже Надія. Торік жінка отримала звання Матері-Героїні. Цінує найбільше дитячу любов і вдячність.



«Вже буде 14 років як ми в цій сім’ї. Ми дякуємо Богу, що вони у нас з’явилися. Дякуємо за те, що вони у нас вклали», – каже донька Надія.



За 15 років у шлюбі без дітей ніде не були, скрізь разом. Намагаються дарувати кожній дитині дитинство та тепло, – каже батько родини Олександр Степанюк, – любові у їхньому серці вистачає для усіх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирському районі 36-річнаразом з чоловікомвиховують 17 дітей. З них – восьмеро усиновлених, двоє – прийомних та семеро – патронатних.Жінка розповіла, що з дитинства мріяла про багатодітну родину, - пише Суспільне. Найстаршій дитині– 27, найменшій – півтора року. Жінка каже: Бог мені не дав рідних, біологічних дітей напевне, щоб я не робила різниці. Для мене вони всі однакові.Першу дитину з чоловіком усиновили у жовтні 2008 року, через рік після одруження. Це був дворічний хлопчик, – каже Надія.«Ми якось більше не планували, але життя так склалося, що через три місяці ми дізналися, що в нього є сестричка, їй було три місяці. Звісно, дівчинка — це взагалі мрія. Ми взяли дівчинку, і буквально через тиждень ми дізналися, що є ще двоє старших дітей», – розповідає жінка.За пів року у сім’ї вже підростало четверо дітей, пригадує жінка. Згодом усиновили ще двоє дівчат. П'ять років тому подружжя придбало власний будинок у селі Дігтів Володимирського району. Завдяки цьому, – каже Надія, – їхня родина стала ще більшою.Два роки тому, говорить Надія, у соціальній службі випадково дізналися про патронат. Це діти, яких беруть на тимчасове виховання з неблагополучних сімей. Тоді жінка зі старшою донькою пройшла спеціальне навчання. І зараз у сім‘ї підростає семеро таких дітей.«Різні характери, різна поведінка, дітки приходять з різних сімей. Найважче, напевне, привчити дітей до гігієни, до чистоти, до порядку», – каже мама.Надія каже: мають трохи городу, де садять картоплю та овочі, мають 30 курей.«Якщо взяти хліб, нам треба чотири-п'ять буханок вдень. Якщо борщ, суп – 10-тилітрову каструлю я варю. От ми недавно смажили деруни, то прийшлося два відра картоплі начистити», – говорить жінка.Коли розпочалася повномасштабна війна, родина нікуди не виїжджала. Жили, каже, і волонтерили у селі, приймали переселенців. Старші діти ходять у школу, менші – у дитсадок. На фронті – їхній син«Він сказав нам так: хтось з дому мусить піти. Тато, – каже, – заробляє гроші, значить, я йду. Він пішов, було б неправильно, коли він тут. А ми б виїхали за кордон», – каже Надія Степанюк.Бути мамою 17-ти дітей – це цілодобова робота без вихідних, – каже Надія. Торік жінка отримала звання Матері-Героїні. Цінує найбільше дитячу любов і вдячність.«Вже буде 14 років як ми в цій сім’ї. Ми дякуємо Богу, що вони у нас з’явилися. Дякуємо за те, що вони у нас вклали», – каже донька Надія.За 15 років у шлюбі без дітей ніде не були, скрізь разом. Намагаються дарувати кожній дитині дитинство та тепло, – каже батько родини Олександр Степанюк, – любові у їхньому серці вистачає для усіх.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію