22-річна фітнес-тренерка з Луцька воює на сході України
Сьогодні, 21:10
Анастасія служить у Володимирському батальйоні Волинської бригади тероборони, яка продовжує успішно виконувати бойові завдання на сході України.
Історію лучанки розповіли у 100-тій окремій бригаді територіальної оборони у телеграмі.
Дівчині лише 22 роки – і вона із самісінького дитинства мріяла стати військовою. Тож здобуваючи вищу освіту за цивільною спеціальністю, паралельно закінчила військову кафедру Луцького національного технічного університету.
Анастасія працювала фітнес-тренеркою, але після широкомасштабного вторгнення росїї добровольцем прийшла до військкомату.
Після Перемоги бійчиня не планує залишати військову службу. А під час майбутніх відпусток планує багато подорожувати вже звільненою від загарбників Україною, аби на власні очі бачити відродження нашої держави.
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Історію лучанки розповіли у 100-тій окремій бригаді територіальної оборони у телеграмі.
Дівчині лише 22 роки – і вона із самісінького дитинства мріяла стати військовою. Тож здобуваючи вищу освіту за цивільною спеціальністю, паралельно закінчила військову кафедру Луцького національного технічного університету.
Анастасія працювала фітнес-тренеркою, але після широкомасштабного вторгнення росїї добровольцем прийшла до військкомату.
Після Перемоги бійчиня не планує залишати військову службу. А під час майбутніх відпусток планує багато подорожувати вже звільненою від загарбників Україною, аби на власні очі бачити відродження нашої держави.
Читайте також:
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