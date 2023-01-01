22-річна фітнес-тренерка з Луцька воює на сході України

служить у Володимирському батальйоні Волинської бригади тероборони, яка продовжує успішно виконувати бойові завдання на сході України.Історію лучанки розповіли у 100-тій окремій бригаді територіальної оборони у телеграмі.Дівчині лише 22 роки – і вона із самісінького дитинства мріяла стати військовою. Тож здобуваючи вищу освіту за цивільною спеціальністю, паралельно закінчила військову кафедру Луцького національного технічного університету.Анастасія працювала фітнес-тренеркою, але після широкомасштабного вторгнення росїї добровольцем прийшла до військкомату.Після Перемоги бійчиня не планує залишати військову службу. А під час майбутніх відпусток планує багато подорожувати вже звільненою від загарбників Україною, аби на власні очі бачити відродження нашої держави.Читайте також: