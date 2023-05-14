Якою буде погода у Луцьку завтра, 14 травня

Якою буде погода у Луцьку завтра, 14 травня
У Луцьку погода у неділю, 14 травня, буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.ua.

У неділю синоптики прогнозують у Луцьку до 21 градуса тепла. Найтепліше буде приблизно о 15 годині. Найнижча ж температура (5 градусів тепла) буде о 6 ранку.

Вже у понеділок погода зміниться на хмарну, можливий дощ.


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Теги: погода, прогноз
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