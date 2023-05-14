Якою буде погода у Луцьку завтра, 14 травня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку погода у неділю, 14 травня, буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.ua.
У неділю синоптики прогнозують у Луцьку до 21 градуса тепла. Найтепліше буде приблизно о 15 годині. Найнижча ж температура (5 градусів тепла) буде о 6 ранку.
Вже у понеділок погода зміниться на хмарну, можливий дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.ua.
У неділю синоптики прогнозують у Луцьку до 21 градуса тепла. Найтепліше буде приблизно о 15 годині. Найнижча ж температура (5 градусів тепла) буде о 6 ранку.
Вже у понеділок погода зміниться на хмарну, можливий дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку завтра, 14 травня
Сьогодні, 20:00
Сьогодні – фінал Євробачення-2023: де і коли дивитися
Сьогодні, 19:00
Скільки переселенців, що приїхали на Волинь, спробували шукати роботу через центри зайнятості
Сьогодні, 18:20
У партії «За майбутнє» прокоментували заяву голови Луцької райради про тиск і складання повноважень
Сьогодні, 17:40
Медіа