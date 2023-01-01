Воїни показали ексклюзивні вражаючі кадри Бахмута із висоти. ФОТО

Воїни показали ексклюзивні вражаючі кадри Бахмута із висоти. ФОТО
Воїни мотопіхотного батальйону 24 ОМБр імені короля Данила, які зараз героїчно нищать противника, показали ексклюзивні кадри палаючого міста.

Відповідні кадри опублікувала пресслужба цього підрозділу.

«Вам може здатися, що це туман. Але ні. Це задимлення від пожеж та димових снарядів, які використовує ворог у відчайдушних спробах прорвати нашу оборону»‎, — йдеться у повідомленні батальйону.

«Після короткої тактичної паузи противник знову розпочав активні штурмові дії житлових кварталів. Вогонь артилерії, ракетні та авіаудари не вщухають ні на хвилину. Кожний метр міста зараз під артобстрілом»‎ — говорить Принц, командир підрозділу.

Королівська піхота продовжує тримати Бахмут та незважаючи на пекельні умови — успішно виконувати бойові завдання у зруйнованому місті.

Воїни показали ексклюзивні вражаючі кадри Бахмута із висоти. ФОТО
Воїни показали ексклюзивні вражаючі кадри Бахмута із висоти. ФОТО
Воїни показали ексклюзивні вражаючі кадри Бахмута із висоти. ФОТО
Воїни показали ексклюзивні вражаючі кадри Бахмута із висоти. ФОТО
Воїни показали ексклюзивні вражаючі кадри Бахмута із висоти. ФОТО
Воїни показали ексклюзивні вражаючі кадри Бахмута із висоти. ФОТО
Воїни показали ексклюзивні вражаючі кадри Бахмута із висоти. ФОТО

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Теги: Бахмут
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