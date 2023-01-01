Добрі новини від ВолиньPost за 13 травня

Нарешті справжнє весняне тепло! І це перша добра новина цієї підбірки.Позитив треба шукати у всьому – погоді, посмішці, доброму вчинку, смачній їжі, гарній компанії, доброму слові, а ще – у перемогах нашої армії на полі бою.Сьогодні серед новин ми знайшли такий позитив:Сенат (верхня палата парламенту) Польщі у четвер ухвалив резолюцію, в якій підтримав членство України в НАТО.Рішення ухвалено одностайно, передає кореспондент Укрінформу.Як зазначається в документі, Україна, яка вже рік протистоїть росії у розв'язаній кремлем війні, "захищає Європу і є ключовою ланкою захисту континенту від агресії зі Сходу”.“Сьогодні Україна має найсильнішу на континенті армію з надзвичайним бойовим досвідом. Українська армія блискавично переходить на техніку НАТО та застосовує оперативне мистецтво і тактику, розроблену десятиліттями серед західних союзників”,- йдеться у резолюції.Зазначається, що українським захисникам необхідна "реальна підтримка" завдяки поглибленню військової та політичної співпраці з країнами НАТО.та його дружинавідкрили кав'ярню Vescovi на вулиці Привокзальній у Луцьку. Реалізувати ідею вдалося на початку року завдяки мікрогранту від держави на старт власного бізнесу у рамках програми «єРобота».Назва кав’ярні Vescovi, розповідає засновниця, – від однойменної назви італійської кави.«Я цю каву просто обожнюю. Іншої назви просто не уявляла. Ми співпрацюємо з компанією, яка є офіційним представником бренду Vescovi в Україні. Вони дозволили так назватися, дали нам фірмовий посуд з італійської порцеляни. Це – куточок Італії тут, у Луцьку. Це – кафе сніданків, італійської кави та української гостинності», – розповідає жінка.У Луцьку сім'я відкрила італійську кав'ярню завдяки мікрогранту від державиНині чоловік Кристини Гусєвої – у війську. Тому кав’ярню вона розвиває сама. Сподівається, що згодом таки збудеться мрія про відкриття кав'ярні Vescovi в українському Маріуполі.Традиційна добра статистика!За минулу добу Сили оборони знищили ще 590 окупантів, 6 танків і 29 дронів ворога.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.23 орієнтовно склали:‒ особового складу ‒ близько 198260 (+590) осіб ліквідовано,‒ танків ‒ 3751 (+6) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 7307 (+12) од,‒ артилерійських систем – 3095 (+27) од,‒ РСЗВ – 561 (+2) од,‒ засобів ППО ‒ 314 (+2) од,‒ літаків – 308 (+0) од,‒ гелікоптерів – 294 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2665 (+29),‒ крилатих ракет ‒ 970 (+0),‒ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 6011 (+15) од,‒ спеціальної техніки ‒ 402 (+9).Міністерство оборони Німеччини в суботу офіційно оголосило про надання військової допомоги Україні в розмірі 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом з моменту вторгнення росії.Пакет допомоги включає 18 колісних гаубиць, артилерійські боєприпаси, керовані ракети для систем протиповітряної оборони, 4 зенітні ракетні установки IRIS-T SLM для протиповітряної оборони і 12 пускових установок IRIS-T SLS.Пакет також включає 30 основних бойових танків Leopard 1A5 і 20 бойових машин піхоти Marder, понад 100 бойових броньованих машин і понад 200 розвідувальних безпілотників.У Луцьку відбувся благодійний концерт духовної музики «Попри війну. Віра. Надія. Весна». Його влаштували архієрейський хор «ОРАНТА» та Волинська єпархія Православної Церкви України разом із театром "Гармидер" та театральною майстернею “ДогориДриґом”.Під час виступів прозвучали твори відомих українських композиторів: Михайла Вербицького, Максима Березовського, Дмитра Бортнянського, Анатолія Авдієвського та Ганни Гаврилець. Також був твір латвійського композитора Ріхарда Дюрби “Отче наш”, який створив його після початку повномасштабного вторгнення росії як духовну підтримку українському народові.Під час конценту вдалось зібрати 24 412 гривень. Кошти передали у волонтерський штаб “Ангар” для купівлі авто для українських захисників.На Волині в тренувальному навчальному центрі «Тернове Поле», що є підрозділом ДФТГ батальйону оперативного реагування «Луцьк», інженери-конструктори розробили перші зразки унікальних безпілотних літальних апаратів, які в перспективі можуть використовуватись в інтересах Збройних Сил України.Інженер-конструктор із позивнимусе своє життя цікавився літаками та авіамоделюванням. Своє хобі чоловік, який навесні 2022-го через свій поважний вік не зміг вступити до лав Збройних Сил України, знайшов ще в шкільні роки. До широкомасштабного вторгнення росії він займався квадрокоптерами та ставив серйозні рекорди. Серед досягнень умільця — подолання висоти 14 тисяч метрів літальним апаратом, з дальністю польоту понад 35 тисяч метрів.Торік на базі одного з БПЛА іноземного виробництва на радіокеруванні Skywalke було спроектовано розвідувальний безпілотник RAIDER-1, де всю конструкцію модернізували. Він добре тримає горизонт та не боїться вітру, а під час польоту в майже триста кілометрів тримає стійкий відеозв’язок з оператором.Нині на Волині в тренувальному навчальному центрі (ТНЦ) «Тернове Поле» створено з нуля другу розробку RAIDER-2. Це вантажний БПЛА, який наразі на стадії випробувань і проходить тестування бомбардувальник. Інженер-конструктор працює над здатністю безпілотника брати на борт більше п’яти кілограмів боєприпасів, додаткового радіообладнання, систем зв’язку чи наведення на цілі.