Домовилися про зброю та ППО, — Зеленський про візит до Італії

Володимир Зеленський повідомив, що домовився в Італії про зброю та ППО для України



Про це стало



"Погоджуємо з Джорджею, пані прем’єр-міністром, наші нові спільні оборонні кроки. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі. Домовилися про зброю та ППО. Як Джорджа правильно сказала, коли ми в Україні захищаємо свободу й наше життя від російських бомб і ракет, від терору, ми віддаляємо війну від решти Європи", - зазначив президент України.



Також Зеленський зустрівся в Італії з Папою Римським Франциском і попросив його посприяти у поверненні депортованих до росії українських дітей.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниповідомив, що домовився в Італії про зброю та ППО для України під час візиту до Італії 13 травня.Про це стало відомо під час вечірнього звернення президента"Погоджуємо з Джорджею, пані прем’єр-міністром, наші нові спільні оборонні кроки. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі. Домовилися про зброю та ППО. Як Джорджа правильно сказала, коли ми в Україні захищаємо свободу й наше життя від російських бомб і ракет, від терору, ми віддаляємо війну від решти Європи", - зазначив президент України.Також Зеленський зустрівся в Італії з Папою Римським Франциском і попросив його посприяти у поверненні депортованих до росії українських дітей.

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