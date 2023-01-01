Домовилися про зброю та ППО, — Зеленський про візит до Італії
Сьогодні, 02:09
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовився в Італії про зброю та ППО для України під час візиту до Італії 13 травня.
Про це стало відомо під час вечірнього звернення президента
"Погоджуємо з Джорджею, пані прем’єр-міністром, наші нові спільні оборонні кроки. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі. Домовилися про зброю та ППО. Як Джорджа правильно сказала, коли ми в Україні захищаємо свободу й наше життя від російських бомб і ракет, від терору, ми віддаляємо війну від решти Європи", - зазначив президент України.
Також Зеленський зустрівся в Італії з Папою Римським Франциском і попросив його посприяти у поверненні депортованих до росії українських дітей.
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Про це стало відомо під час вечірнього звернення президента
"Погоджуємо з Джорджею, пані прем’єр-міністром, наші нові спільні оборонні кроки. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі. Домовилися про зброю та ППО. Як Джорджа правильно сказала, коли ми в Україні захищаємо свободу й наше життя від російських бомб і ракет, від терору, ми віддаляємо війну від решти Європи", - зазначив президент України.
Також Зеленський зустрівся в Італії з Папою Римським Франциском і попросив його посприяти у поверненні депортованих до росії українських дітей.
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