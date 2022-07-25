Учасник Євробачення від Молдови під час виступу прокричав звернення до українців. ВІДЕО
Сьогодні, 03:15
У Ліверпулі відбувся фінал конкурсу Євробачення, який цьогоріч проходив у Великій Британії від імені України. Співак Паша Парфені, який представляв в конкурсі Молдову, в кінці свого виступу звернувся до українців.
Закінчивши свій виступ, співак вигукнув: «Україна, дякую тобі за мир в Молдові!». Ці слова глядачі підтримали гучними оваціями.
Раніше в інтерв’ю 36-річний Паша Парфені розповідав, що має родичів в Україні: його бабуся родом із Вінниці.
«Багато моїх родичів та друзів прямо зараз знаходяться в Україні. Вони борються, вони зіштовхуються з багатьма труднощами. Молдова – маленька країна, але з великим серцем. Ми завжди готові вам допомогти. З 2014 року я завжди всім серцем вас підтримую», – сказав співак.
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Закінчивши свій виступ, співак вигукнув: «Україна, дякую тобі за мир в Молдові!». Ці слова глядачі підтримали гучними оваціями.
Раніше в інтерв’ю 36-річний Паша Парфені розповідав, що має родичів в Україні: його бабуся родом із Вінниці.
«Багато моїх родичів та друзів прямо зараз знаходяться в Україні. Вони борються, вони зіштовхуються з багатьма труднощами. Молдова – маленька країна, але з великим серцем. Ми завжди готові вам допомогти. З 2014 року я завжди всім серцем вас підтримую», – сказав співак.
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