Учасник Євробачення від Молдови під час виступу прокричав звернення до українців. ВІДЕО

Учасник Євробачення від Молдови під час виступу прокричав звернення до українців. ВІДЕО
У Ліверпулі відбувся фінал конкурсу Євробачення, який цьогоріч проходив у Великій Британії від імені України. Співак Паша Парфені, який представляв в конкурсі Молдову, в кінці свого виступу звернувся до українців.

Закінчивши свій виступ, співак вигукнув: «Україна, дякую тобі за мир в Молдові!». Ці слова глядачі підтримали гучними оваціями.

Раніше в інтерв’ю 36-річний Паша Парфені розповідав, що має родичів в Україні: його бабуся родом із Вінниці.

«Багато моїх родичів та друзів прямо зараз знаходяться в Україні. Вони борються, вони зіштовхуються з багатьма труднощами. Молдова – маленька країна, але з великим серцем. Ми завжди готові вам допомогти. З 2014 року я завжди всім серцем вас підтримую», – сказав співак.


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Теги: Євробачення, Україна
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