Учасник Євробачення від Молдови під час виступу прокричав звернення до українців. ВІДЕО

Паша Парфені, який представляв в конкурсі Молдову, в кінці свого виступу звернувся до українців.



Закінчивши свій виступ, співак вигукнув: «Україна, дякую тобі за мир в Молдові!». Ці слова глядачі підтримали гучними оваціями.



Раніше в інтерв’ю 36-річний Паша Парфені розповідав, що має родичів в Україні: його бабуся родом із Вінниці.



«Багато моїх родичів та друзів прямо зараз знаходяться в Україні. Вони борються, вони зіштовхуються з багатьма труднощами. Молдова – маленька країна, але з великим серцем. Ми завжди готові вам допомогти. З 2014 року я завжди всім серцем вас підтримую», – сказав співак.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ліверпулі відбувся фінал конкурсу Євробачення , який цьогоріч проходив у Великій Британії від імені України. Співак, який представляв в конкурсі Молдову, в кінці свого виступу звернувся до українців.Закінчивши свій виступ, співак вигукнув: «Україна, дякую тобі за мир в Молдові!». Ці слова глядачі підтримали гучними оваціями.Раніше в інтерв’ю 36-річний Паша Парфені розповідав, що має родичів в Україні: його бабуся родом із Вінниці.«Багато моїх родичів та друзів прямо зараз знаходяться в Україні. Вони борються, вони зіштовхуються з багатьма труднощами. Молдова – маленька країна, але з великим серцем. Ми завжди готові вам допомогти. З 2014 року я завжди всім серцем вас підтримую», – сказав співак.

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