Понад 70% білорусів проти рф й підтримують Україну, — Зеленський

Володимир Зеленський переконаний, що понад 70% населення білорусі виступають проти росії і підтримують Україну.



Джерело: Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ, - пише



Пряма мова: "Я не вважаю, що білорусь – це росія. Росія робить все, щоб зробити з білорусі росію. Навіть не так, щоб зробити її частиною рф. Але люди, більше 70% населення білорусі сьогодні проти росії, засмучені війною, підтримують Україну. І це вже велика різниця. Це означає, що, незважаючи на інформаційну політику й на будь-які наративи, білоруси борються.



Це складно, коли тобі по телебаченню, в інтернеті й газетах говорять, що росія твій брат, а Україна ворог, складно жити в цьому наративі. Але вони борються, і я вважаю, що суспільство білорусі залишиться незалежним.



Це складно, це теж війна. У них немає жертв, але є втрачені люди, яким промили мозок. Це війна за незалежність, свободу вибору. Вони розуміють, що вони можуть бути наступними. Вони, Молдова чи балтійські держави – хто наступний?".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпереконаний, що понад 70% населення білорусі виступають проти росії і підтримують Україну.Джерело: Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ, - пише Українська правда. Пряма мова: "Я не вважаю, що білорусь – це росія. Росія робить все, щоб зробити з білорусі росію. Навіть не так, щоб зробити її частиною рф. Але люди, більше 70% населення білорусі сьогодні проти росії, засмучені війною, підтримують Україну. І це вже велика різниця. Це означає, що, незважаючи на інформаційну політику й на будь-які наративи, білоруси борються.Це складно, коли тобі по телебаченню, в інтернеті й газетах говорять, що росія твій брат, а Україна ворог, складно жити в цьому наративі. Але вони борються, і я вважаю, що суспільство білорусі залишиться незалежним.Це складно, це теж війна. У них немає жертв, але є втрачені люди, яким промили мозок. Це війна за незалежність, свободу вибору. Вони розуміють, що вони можуть бути наступними. Вони, Молдова чи балтійські держави – хто наступний?".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію