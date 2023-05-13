Понад 70% білорусів проти рф й підтримують Україну, — Зеленський
Сьогодні, 05:20
Президент Володимир Зеленський переконаний, що понад 70% населення білорусі виступають проти росії і підтримують Україну.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ, - пише Українська правда.
Пряма мова: "Я не вважаю, що білорусь – це росія. Росія робить все, щоб зробити з білорусі росію. Навіть не так, щоб зробити її частиною рф. Але люди, більше 70% населення білорусі сьогодні проти росії, засмучені війною, підтримують Україну. І це вже велика різниця. Це означає, що, незважаючи на інформаційну політику й на будь-які наративи, білоруси борються.
Це складно, коли тобі по телебаченню, в інтернеті й газетах говорять, що росія твій брат, а Україна ворог, складно жити в цьому наративі. Але вони борються, і я вважаю, що суспільство білорусі залишиться незалежним.
Це складно, це теж війна. У них немає жертв, але є втрачені люди, яким промили мозок. Це війна за незалежність, свободу вибору. Вони розуміють, що вони можуть бути наступними. Вони, Молдова чи балтійські держави – хто наступний?".
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Джерело: Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ, - пише Українська правда.
Пряма мова: "Я не вважаю, що білорусь – це росія. Росія робить все, щоб зробити з білорусі росію. Навіть не так, щоб зробити її частиною рф. Але люди, більше 70% населення білорусі сьогодні проти росії, засмучені війною, підтримують Україну. І це вже велика різниця. Це означає, що, незважаючи на інформаційну політику й на будь-які наративи, білоруси борються.
Це складно, коли тобі по телебаченню, в інтернеті й газетах говорять, що росія твій брат, а Україна ворог, складно жити в цьому наративі. Але вони борються, і я вважаю, що суспільство білорусі залишиться незалежним.
Це складно, це теж війна. У них немає жертв, але є втрачені люди, яким промили мозок. Це війна за незалежність, свободу вибору. Вони розуміють, що вони можуть бути наступними. Вони, Молдова чи балтійські держави – хто наступний?".
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