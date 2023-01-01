Летіли бомбити Україну: подробиці авіатрощі літаків і гелікоптерів у росії





Про це йдеться у повідомленні російського видання «Комерсант», передає «



За даними видання, винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а вертольоти їх підстрахувати. Зокрема, щоб підібрати екіпажі Су, якщо вони будуть підбиті українськими військовими.



За даними Telegram-каналу Baza, пілоти чотирьох повітряних суден загинули, а це 9 осіб.



Також зазначається, що у Брянській області сьогодні ймовірно розбився ще один російський літак.



«Спецслужби перевіряють інформацію про ще один літак, що впав у Стародубському районі Брянської області», – йдеться у повідомленні.



За даними росіян, йдеться про ще один винищувач Су-34.



«Таким чином всього могло зазнати краху два вертольоти та два літаки», – пише канал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чотири російські літаки і вертольоти, які зазнали аварії в Брянській області рф вчора, 13 травня, входили в одну авіагрупу та мали завдати ударів по Україні.Про це йдеться у повідомленні російського видання «Комерсант», передає « ДС ».За даними видання, винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а вертольоти їх підстрахувати. Зокрема, щоб підібрати екіпажі Су, якщо вони будуть підбиті українськими військовими.За даними Telegram-каналу Baza, пілоти чотирьох повітряних суден загинули, а це 9 осіб.Також зазначається, що у Брянській області сьогодні ймовірно розбився ще один російський літак.«Спецслужби перевіряють інформацію про ще один літак, що впав у Стародубському районі Брянської області», – йдеться у повідомленні.За даними росіян, йдеться про ще один винищувач Су-34.«Таким чином всього могло зазнати краху два вертольоти та два літаки», – пише канал.

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