Летіли бомбити Україну: подробиці авіатрощі літаків і гелікоптерів у росії
Сьогодні, 06:00
Чотири російські літаки і вертольоти, які зазнали аварії в Брянській області рф вчора, 13 травня, входили в одну авіагрупу та мали завдати ударів по Україні.
Про це йдеться у повідомленні російського видання «Комерсант», передає «ДС».
За даними видання, винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а вертольоти їх підстрахувати. Зокрема, щоб підібрати екіпажі Су, якщо вони будуть підбиті українськими військовими.
За даними Telegram-каналу Baza, пілоти чотирьох повітряних суден загинули, а це 9 осіб.
Також зазначається, що у Брянській області сьогодні ймовірно розбився ще один російський літак.
«Спецслужби перевіряють інформацію про ще один літак, що впав у Стародубському районі Брянської області», – йдеться у повідомленні.
За даними росіян, йдеться про ще один винищувач Су-34.
«Таким чином всього могло зазнати краху два вертольоти та два літаки», – пише канал.
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Про це йдеться у повідомленні російського видання «Комерсант», передає «ДС».
За даними видання, винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а вертольоти їх підстрахувати. Зокрема, щоб підібрати екіпажі Су, якщо вони будуть підбиті українськими військовими.
За даними Telegram-каналу Baza, пілоти чотирьох повітряних суден загинули, а це 9 осіб.
Також зазначається, що у Брянській області сьогодні ймовірно розбився ще один російський літак.
«Спецслужби перевіряють інформацію про ще один літак, що впав у Стародубському районі Брянської області», – йдеться у повідомленні.
За даними росіян, йдеться про ще один винищувач Су-34.
«Таким чином всього могло зазнати краху два вертольоти та два літаки», – пише канал.
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