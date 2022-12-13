У дівчини з Волині діагностували гостру лейкемію: потрібні донори

Валентини Завацької лікарі діагностували гостру лейкемію. Дівчина терміново потребує переливання крові.



Для переливання крові Валентині, потрібні донори. Окрім цього, для лікування потрібні ще й значні кошти, яких у родині немає, - пише



Усі добре розуміємо, що сьогодні люди виснажені війною, і усі донатять на ЗСУ. Але життя людське є безцінним чи то солдата, чи молодої дівчини.



У першу чергу дівчина терміново потребує переливання крові. Потрібна II-мінус. Деталі за номером телефону : 093 132 27 56.



Тож для тих, хто може допомогти додаємо реквізити.



Картка Монобанку: 5375 4141 2853 1687 – мама дівчини Наталія Завацька.





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