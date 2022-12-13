У дівчини з Волині діагностували гостру лейкемію: потрібні донори

У дівчини з Волині діагностували гостру лейкемію: потрібні донори
У жительки міста Володимир Валентини Завацької лікарі діагностували гостру лейкемію. Дівчина терміново потребує переливання крові.

Для переливання крові Валентині, потрібні донори. Окрім цього, для лікування потрібні ще й значні кошти, яких у родині немає, - пише Буг.

Усі добре розуміємо, що сьогодні люди виснажені війною, і усі донатять на ЗСУ. Але життя людське є безцінним чи то солдата, чи молодої дівчини.

У першу чергу дівчина терміново потребує переливання крові. Потрібна II-мінус. Деталі за номером телефону : 093 132 27 56.

Тож для тих, хто може допомогти додаємо реквізити.

Картка Монобанку: 5375 4141 2853 1687 – мама дівчини Наталія Завацька.

У дівчини з Волині діагностували гостру лейкемію: потрібні донори

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: донори крові, лейкемія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У дівчини з Волині діагностували гостру лейкемію: потрібні донори
Сьогодні, 07:28
Летіли бомбити Україну: подробиці авіатрощі літаків і гелікоптерів у росії
Сьогодні, 06:00
Понад 70% білорусів проти рф й підтримують Україну, — Зеленський
Сьогодні, 05:20
Лукашенка привезли у президентську клініку під Мінськом, - ЗМІ
Сьогодні, 04:09
Учасник Євробачення від Молдови під час виступу прокричав звернення до українців. ВІДЕО
Сьогодні, 03:15
Схожі новини
5-річного волинянина за 9 місяців вилікували від лейкемії 5-річного волинянина за 9 місяців вилікували від лейкемії
20 лютий, 21:34
На Волині шукають донорів рідкісної групи крові На Волині шукають донорів рідкісної групи крові
13 грудень, 2022, 09:42
Чи можна здавати кров після вакцинації: пояснення МОЗ Чи можна здавати кров після вакцинації: пояснення МОЗ
22 жовтень, 2022, 04:24
Як стати донором крові: куди звертатися та що потрібно знати. ВІДЕО Як стати донором крові: куди звертатися та що потрібно знати. ВІДЕО
15 червень, 2022, 15:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У дівчини з Волині діагностували гостру лейкемію: потрібні донори
Сьогодні, 07:28
 0
Летіли бомбити Україну: подробиці авіатрощі літаків і гелікоптерів у росії
Сьогодні, 06:00
 0
Понад 70% білорусів проти рф й підтримують Україну, — Зеленський
Сьогодні, 05:20
 0
Лукашенка привезли у президентську клініку під Мінськом, - ЗМІ
Сьогодні, 04:09
 0
Учасник Євробачення від Молдови під час виступу прокричав звернення до українців. ВІДЕО
Сьогодні, 03:15
 0
Медіа
відео
1/8