Україна посіла шосте місце на Євробаченні
Сьогодні, 08:10
У ніч проти 14 травня у Ліверпулі пройшов фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023", переможцем якого стала представниця Швеції виконавиця Loreen з піснею "Tattoo".
До п'ятірки фіналістів також увійшли Фінляндія, Ізраїль, Італія та Норвегія.
Український гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel за результатами голосування національних журі країн-учасниць розмістився на 15 місці.
Найвищий бал 12 Україні поставило лише журі у Чехії, а 10 балів Україна отримала лише від Італії. Після голосування глядачів Україна перемістилася на 6 місце, отримавши від глядачів 189 балів.
Нагадаємо, учасник Євробачення від Молдови під час виступу прокричав звернення до українців.
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До п'ятірки фіналістів також увійшли Фінляндія, Ізраїль, Італія та Норвегія.
Український гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel за результатами голосування національних журі країн-учасниць розмістився на 15 місці.
Найвищий бал 12 Україні поставило лише журі у Чехії, а 10 балів Україна отримала лише від Італії. Після голосування глядачів Україна перемістилася на 6 місце, отримавши від глядачів 189 балів.
Нагадаємо, учасник Євробачення від Молдови під час виступу прокричав звернення до українців.
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