Україна посіла шосте місце на Євробаченні

Loreen з піснею "Tattoo".



До п'ятірки фіналістів також увійшли Фінляндія, Ізраїль, Італія та Норвегія.



Український гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel за результатами голосування національних журі країн-учасниць розмістився на 15 місці.



Найвищий бал 12 Україні поставило лише журі у Чехії, а 10 балів Україна отримала лише від Італії. Після голосування глядачів Україна перемістилася на 6 місце, отримавши від глядачів 189 балів.







Нагадаємо,









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 14 травня у Ліверпулі пройшов фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023", переможцем якого стала представниця Швеції виконавицяз піснею "Tattoo".До п'ятірки фіналістів також увійшли Фінляндія, Ізраїль, Італія та Норвегія.Український гуртз піснею Heart Of Steel за результатами голосування національних журі країн-учасниць розмістився на 15 місці.Найвищий бал 12 Україні поставило лише журі у Чехії, а 10 балів Україна отримала лише від Італії. Після голосування глядачів Україна перемістилася на 6 місце, отримавши від глядачів 189 балів.Нагадаємо, учасник Євробачення від Молдови під час виступу прокричав звернення до українців.

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