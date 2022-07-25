Україна посіла шосте місце на Євробаченні

Україна посіла шосте місце на Євробаченні
У ніч проти 14 травня у Ліверпулі пройшов фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023", переможцем якого стала представниця Швеції виконавиця Loreen з піснею "Tattoo".

До п'ятірки фіналістів також увійшли Фінляндія, Ізраїль, Італія та Норвегія.

Український гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel за результатами голосування національних журі країн-учасниць розмістився на 15 місці.

Найвищий бал 12 Україні поставило лише журі у Чехії, а 10 балів Україна отримала лише від Італії. Після голосування глядачів Україна перемістилася на 6 місце, отримавши від глядачів 189 балів.

Україна посіла шосте місце на Євробаченні


Нагадаємо, учасник Євробачення від Молдови під час виступу прокричав звернення до українців.




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Теги: Євробачення, Україна
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