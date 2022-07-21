Лукашенка привезли у президентську клініку під Мінськом, - ЗМІ

Олександр Лукашенко вже кілька днів не з'являвся на публіці. Однак 13 травня ввечері з'явилася інформація, що диктатора привезли в президентську клініку під Мінськом.



Про це повідомляє "



"Сьогодні в районі 19:00 Лукашенко приїхав у "Республіканський клінічний медичний центр" УДП РБ, що розташований на березі водосховища Дрозди", - йдеться в повідомленні.



Про візит Лукашенка до президентської клініки повідомляє і видання



"Приблизно годину тому кортеж у супроводі "стріли" в'їхав на територію "лечкомісії" - медичного центру Управління справами Лукашенка в Ждановичах", - ідеться в повідомленні.



При цьому наголошується, що в той момент під'їзди до лікарні були перекриті. Уздовж доріг, що ведуть до неї, виставили силовиків.



Після проїзду кортежу Лукашенка, проїзди знову відкрили.



Через дві години кортеж самопроголошеного президента виїхав з медзакладу.



Зауважимо, інформації від пресслужби президента білорусі щодо цього немає. Зауважимо, що президентська пресслужба також ніяк не прокоментувала, що вже на початку травня Лукашенко скасував усі публічні заходи. А під час святкування Дня перемоги у москві 9 травня не залишився на обід у володимира путіна, куди його запросили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент білорусівже кілька днів не з'являвся на публіці. Однак 13 травня ввечері з'явилася інформація, що диктатора привезли в президентську клініку під Мінськом.Про це повідомляє " МотолькоПомоги "."Сьогодні в районі 19:00 Лукашенко приїхав у "Республіканський клінічний медичний центр" УДП РБ, що розташований на березі водосховища Дрозди", - йдеться в повідомленні.Про візит Лукашенка до президентської клініки повідомляє і видання "Єврорадіо" "Приблизно годину тому кортеж у супроводі "стріли" в'їхав на територію "лечкомісії" - медичного центру Управління справами Лукашенка в Ждановичах", - ідеться в повідомленні.При цьому наголошується, що в той момент під'їзди до лікарні були перекриті. Уздовж доріг, що ведуть до неї, виставили силовиків.Після проїзду кортежу Лукашенка, проїзди знову відкрили.Через дві години кортеж самопроголошеного президента виїхав з медзакладу.Зауважимо, інформації від пресслужби президента білорусі щодо цього немає. Зауважимо, що президентська пресслужба також ніяк не прокоментувала, що вже на початку травня Лукашенко скасував усі публічні заходи. А під час святкування Дня перемоги у москві 9 травня не залишився на обід у, куди його запросили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію