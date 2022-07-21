Лукашенка привезли у президентську клініку під Мінськом, - ЗМІ
Сьогодні, 04:09
Самопроголошений президент білорусі Олександр Лукашенко вже кілька днів не з'являвся на публіці. Однак 13 травня ввечері з'явилася інформація, що диктатора привезли в президентську клініку під Мінськом.
Про це повідомляє "МотолькоПомоги".
"Сьогодні в районі 19:00 Лукашенко приїхав у "Республіканський клінічний медичний центр" УДП РБ, що розташований на березі водосховища Дрозди", - йдеться в повідомленні.
Про візит Лукашенка до президентської клініки повідомляє і видання "Єврорадіо".
"Приблизно годину тому кортеж у супроводі "стріли" в'їхав на територію "лечкомісії" - медичного центру Управління справами Лукашенка в Ждановичах", - ідеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що в той момент під'їзди до лікарні були перекриті. Уздовж доріг, що ведуть до неї, виставили силовиків.
Після проїзду кортежу Лукашенка, проїзди знову відкрили.
Через дві години кортеж самопроголошеного президента виїхав з медзакладу.
Зауважимо, інформації від пресслужби президента білорусі щодо цього немає. Зауважимо, що президентська пресслужба також ніяк не прокоментувала, що вже на початку травня Лукашенко скасував усі публічні заходи. А під час святкування Дня перемоги у москві 9 травня не залишився на обід у володимира путіна, куди його запросили.
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Про це повідомляє "МотолькоПомоги".
"Сьогодні в районі 19:00 Лукашенко приїхав у "Республіканський клінічний медичний центр" УДП РБ, що розташований на березі водосховища Дрозди", - йдеться в повідомленні.
Про візит Лукашенка до президентської клініки повідомляє і видання "Єврорадіо".
"Приблизно годину тому кортеж у супроводі "стріли" в'їхав на територію "лечкомісії" - медичного центру Управління справами Лукашенка в Ждановичах", - ідеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що в той момент під'їзди до лікарні були перекриті. Уздовж доріг, що ведуть до неї, виставили силовиків.
Після проїзду кортежу Лукашенка, проїзди знову відкрили.
Через дві години кортеж самопроголошеного президента виїхав з медзакладу.
Зауважимо, інформації від пресслужби президента білорусі щодо цього немає. Зауважимо, що президентська пресслужба також ніяк не прокоментувала, що вже на початку травня Лукашенко скасував усі публічні заходи. А під час святкування Дня перемоги у москві 9 травня не залишився на обід у володимира путіна, куди його запросили.
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