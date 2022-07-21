Лукашенка привезли у президентську клініку під Мінськом, - ЗМІ

Лукашенка привезли у президентську клініку під Мінськом, - ЗМІ
Самопроголошений президент білорусі Олександр Лукашенко вже кілька днів не з'являвся на публіці. Однак 13 травня ввечері з'явилася інформація, що диктатора привезли в президентську клініку під Мінськом.

Про це повідомляє "МотолькоПомоги".

"Сьогодні в районі 19:00 Лукашенко приїхав у "Республіканський клінічний медичний центр" УДП РБ, що розташований на березі водосховища Дрозди", - йдеться в повідомленні.

Про візит Лукашенка до президентської клініки повідомляє і видання "Єврорадіо".

"Приблизно годину тому кортеж у супроводі "стріли" в'їхав на територію "лечкомісії" - медичного центру Управління справами Лукашенка в Ждановичах", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в той момент під'їзди до лікарні були перекриті. Уздовж доріг, що ведуть до неї, виставили силовиків.

Після проїзду кортежу Лукашенка, проїзди знову відкрили.

Через дві години кортеж самопроголошеного президента виїхав з медзакладу.

Зауважимо, інформації від пресслужби президента білорусі щодо цього немає. Зауважимо, що президентська пресслужба також ніяк не прокоментувала, що вже на початку травня Лукашенко скасував усі публічні заходи. А під час святкування Дня перемоги у москві 9 травня не залишився на обід у володимира путіна, куди його запросили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Олександр Лукашенко, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лукашенка привезли у президентську клініку під Мінськом, - ЗМІ
Сьогодні, 04:09
Учасник Євробачення від Молдови під час виступу прокричав звернення до українців. ВІДЕО
Сьогодні, 03:15
Домовилися про зброю та ППО, — Зеленський про візит до Італії
Сьогодні, 02:09
У трьох українських містах під час повітряної тривоги пролунали вибухи
Сьогодні, 01:08
14 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Лукашенко озвучив свою версію про роль Білорусі у війні Росії проти України Лукашенко озвучив свою версію про роль Білорусі у війні Росії проти України
21 липень, 2022, 21:07
У Білорусі чоловіки масово втікають за кордон, аби Лукашенко не відправив їх воювати проти України, – МВС У Білорусі чоловіки масово втікають за кордон, аби Лукашенко не відправив їх воювати проти України, – МВС
05 березень, 2022, 18:51
Білоруси, не йдіть на вірну смерть: волиняни в мережі попереджають сусідів Білоруси, не йдіть на вірну смерть: волиняни в мережі попереджають сусідів
27 лютий, 2022, 19:21
Білорусь підсилює держкордон танками: що відомо Білорусь підсилює держкордон танками: що відомо
12 травень, 19:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лукашенка привезли у президентську клініку під Мінськом, - ЗМІ
Сьогодні, 04:09
 0
Учасник Євробачення від Молдови під час виступу прокричав звернення до українців. ВІДЕО
Сьогодні, 03:15
 0
Домовилися про зброю та ППО, — Зеленський про візит до Італії
Сьогодні, 02:09
 0
У трьох українських містах під час повітряної тривоги пролунали вибухи
Сьогодні, 01:08
 0
14 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8