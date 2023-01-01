У Луцьку працівниці зоопарку замінили маму новонародженому мавпеняті. ФОТО





Про це



Воно народилося 18 жовтня 2022 року в пари капуцинів-плакс. На жаль, самичка просто відмовилися від догляду за потомством.



Працівниці спостерігали за ситуацією після пологів понад 3 години – саме такий час не є критичним для життя маляти. Проте мама жодним чином не проявила до нього цікавості, природні інстинкти у самички не прокинулися. Дитинча просто пролежало у вольєрі. Аби дати йому шанс на життя, новонароджене забрали від батьків.



Його одразу взяли під свою опіку працівниці відділу приматів. Через критичну ситуацію в енергетичній сфері (а у Луцькому зоопарку – лише електроопалення) вони почергово забирали крихітку до себе додому. Там маляті було легше забезпечити й обігрів, і харчування, і догляд.



І потягнулися довгі дні боротьби за життя мавпеняти. Годування – як і в людських дитинчат – через три години цілодобово пляшечкою із сумішшю для новонароджених. Після кожного прийому їжі – масаж животика. Кутання у ковдрочки, щоб вберегти від переохолодження та пов’язаних із цим хвороб. Й обов’язкове постійне спостереження за загальним станом, заміри температури. Усе до дрібниць нотувалося у спеціальний зошит.



Окрім цього, мусили працівниці зоопарку й вигадувати пристосування, які забезпечували мавпеняті розвиток інстинктів. Тримається у природі новонароджений примат за спину матері – зробили для свого підопічного її імітацію. Для цього на пляшку, де постійно змінювали воду на теплу, натягнули махрову шкарпетку. Це повторювало вигин тіла самиці, тож новонароджене на ній доволі часто й спало. Коли маля підросло і відпала потреба у додатковому теплі, цей «пристій» замінили на м’які іграшки. У догляді за малюком брали участь і діти працівниць, забезпечуючи йому дозвілля.



Перший день життя, перший тиждень, перший місяць. Перший зуб, перші радощі від зустрічі з «мамами», перші демонстрації характеру для задоволення свої потреб. Обійми і пустощі – все, як у людей.



До слова, малюк виявися самцем, тож назвали його Деміком. Він добрий, спритний, допитливий. Наразі мавпеня, якому ось-ось виповниться сім місяців, уже перемістили у вольєр поруч із батьками. Примати звикають до запахів одне одного, мама почала трохи проявляти інтерес до сина. А Демік вивчає нове житло, адаптувавшись до умов. Тим паче, що вони у нього чудові, бо маля досі оточене турботою та любов’ю своїх «мам» із колективу зоопарку.



Мавпеня уже приваблює відвідувачів, які затримуються біля його вольєру. А у зоопарку дуже тішаться тим, що змогли врятувати тваринку своєю любов’ю та професіоналізмом.





















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