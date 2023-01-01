Протягом доби ЗСУ завдали 17 авіаударів по зосередженню військ противника. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Вчора вночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе Shahed. Інформація про наслідки цієї атаки наразі оновлюється.Про це інформує Генштаб ЗСУ.Протягом доби 14 травня противник завдав 11 ракетних атак, зокрема по містах Харків, Костянтинівка та селища Золочів. Крім того, окупанти завдали 41 авіаудар та 74 атаки MLRS по позиціях українських військ та різних населених пунктах. Напади спричинили загибелі цивільних, пошкодження та руйнування приватного житла та іншої цивільної інфраструктури.Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається високою.Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на сокирах Лимана, Бахмута, Авдіївці та Мар'їнки, 46-х бойових дій. Бахмут, а Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій.Волинь та сокири Полісся: суттєвих змін та ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.Сокири Сіверщини та Слобожанщини: противник продовжує підтримувати військову присутність у районах Росії, що межує з Україною.Окупанти обстріляли з мінометів та артилерії Хірськ, Леонівку, Попівку (Чернігівська область), Вольфине, Садки, Могрицю (Сумська область), Олександрівку та Старицю (Харківська область).Куп'янська вісь: окупанти провели невдалі наступ у околицях Масютівки та Синківки. Окупанти завдали авіаудари по околицях населених пунктів Вільшана та Кислівка. Противник обстріляв з артилерії та мінометів Кам'янку, Тополі, Красне Перше, Фихолівку, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Кіндрашівку, Табаївку (Харківська область), Стельмахівку (Луганська область).Вісь Лимана: ворог не проводив жодних наступальних операцій. Противник завдав авіаударів по околицях населених пунктів Ямпіль, Діброва, Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне. Макіївка (Луганська область), Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Берестове (Донецька область) обстріляли з артилерії.Вісь Бахмута: ворог продовжує наступальні операції. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Крім того, протягом доби 14 травня ворог провів невдалі наступальні операції у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка та Передтечине. Окупанти завдали авіаудари біля Іванівського та Ступочок. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Червоне, Костянтинівка, Дружба, Північне, Торецьк, Шуми (Донецька область).Вісь Авдіївки: противник завдав авіаудари по околицях Новокалинове та Авдіївки, обстріляв Степове, Ласточкине, Авдіївку, Тоненке, Нетайлове, Первомайське та Карлівку (Донецька область).Вісь Мар'їнка: українські захисники відбили численні атаки ворога в околицях міста Мар'їнка. Водночас ворогом обстріляли Красногорівку, Георгіївку, Поб'єду та Новомихайлівку (Донецька область).Шахтарське вісь: протягом доби 14 травня ворог не проводив жодних наступальних операцій. Окупанти обстріляли населені пункти Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.Запорізька та херсонська сокири: противник тримається на обороні. Окупанти завдали авіаудари по околицях населених пунктів Кізомис та Станіслав (Херсонська область). Також російські війська обстріляли 40 населених пунктів: Времівка, Новопіль (Донецька область), Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка, Кам'янське (Запорізька область), Нікополь (Дніпропетровська область), Золота-Балка, Веселе, Львове, Антонівка, Дніпровське, Кізомись (Херсонська область) та місто Херсон.Противник продовжує спроби поповнити жертви шляхом примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях України. Таким чином, в низці населених пунктів Херсонської області примусово затримали чоловіків, які раніше відмовилися від громадянства України на користь російського громадянства. Після затримання, під час первинної співбесіди, окупанти вимагають, щоб ці громадяни сплатили незаконну грошову винаго Особи, які відмовляються або не мають необхідної суми для сплати хабара, відправляються у польові табори та проходять швидкий курс для табору. Після цього цих людей відправляють до населених пунктів, що межують з лінією зіткненняПротягом доби 14 травня українські Повітряні сили завдали 17 авіаударів по зосередженням військ та військової техніки противника. Також українські захисники перехопили 2х розвідувальних БПЛА Орлан-10 та 1х суперкам БПЛА противника.Українські ракетно-артилерійські війська уразили 1 командний пункт, 6 з зосередження військ, 4 з артилерійських підрозділів на своїх вогневих позиціях, 1 актив ППО та 7 з інших важливих цілей.