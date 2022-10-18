На Волині поліція розшукує безвісти зниклу 33-річну жінку. ФОТО

Симонік Альони Петрівни, 28 травня 1989 року народження. Вона - мешканка Нововолинська.



Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.



Зникла 25 квітня 2023 року пішла з дому і дотепер місцеперебування її невідоме, того ж дня востаннє виходила на зв'язок. Правоохоронці уже не вперше розшукують жінку.



Прикмети: зріст 157 см, середньої тілобудови, волосся середньої довжини. Біля лівого ока є шрам.



Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо зниклої жінки, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники поліції Волині встановлюють місцезнаходження, 28 травня 1989 року народження. Вона - мешканка Нововолинська.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Зникла 25 квітня 2023 року пішла з дому і дотепер місцеперебування її невідоме, того ж дня востаннє виходила на зв'язок. Правоохоронці уже не вперше розшукують жінку.Прикмети: зріст 157 см, середньої тілобудови, волосся середньої довжини. Біля лівого ока є шрам.Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо зниклої жінки, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102.

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