На Волині поліція розшукує безвісти зниклу 33-річну жінку. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Співробітники поліції Волині встановлюють місцезнаходження Симонік Альони Петрівни, 28 травня 1989 року народження. Вона - мешканка Нововолинська.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Зникла 25 квітня 2023 року пішла з дому і дотепер місцеперебування її невідоме, того ж дня востаннє виходила на зв'язок. Правоохоронці уже не вперше розшукують жінку.
Прикмети: зріст 157 см, середньої тілобудови, волосся середньої довжини. Біля лівого ока є шрам.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо зниклої жінки, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102.
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Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Зникла 25 квітня 2023 року пішла з дому і дотепер місцеперебування її невідоме, того ж дня востаннє виходила на зв'язок. Правоохоронці уже не вперше розшукують жінку.
Прикмети: зріст 157 см, середньої тілобудови, волосся середньої довжини. Біля лівого ока є шрам.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо зниклої жінки, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102.
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