На Волині поліція розшукує безвісти зниклу 33-річну жінку. ФОТО

На Волині поліція розшукує безвісти зниклу 33-річну жінку. ФОТО
Співробітники поліції Волині встановлюють місцезнаходження Симонік Альони Петрівни, 28 травня 1989 року народження. Вона - мешканка Нововолинська.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Зникла  25 квітня 2023 року пішла з дому і дотепер місцеперебування її невідоме, того ж дня востаннє виходила на зв'язок. Правоохоронці уже не вперше розшукують жінку.

Прикмети: зріст 157 см, середньої тілобудови, волосся середньої довжини. Біля лівого ока є шрам.

Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо зниклої жінки, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102.

На Волині поліція розшукує безвісти зниклу 33-річну жінку. ФОТО


На Волині поліція розшукує безвісти зниклу 33-річну жінку. ФОТО


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Теги: безвісти зникла, розшук, Нововолинськ
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