На Волині освятили новий храм ПЦУ

Митрополит Михаїл.



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Разом із ним служили: декан протоієрей Володимир Мицько, настоятель Іван Оршуляк, інші священники Камінь-Каширськсько та Луцького районного деканатів. З нагоди освячення церкви, митрополит нагородив душпастиря та активних парафіян.



Спочатку на місці церкви Великомучениці Варвари була каплиця, яку спорудили шість років тому. Згодом добудували вівтар, бо кількість вірян ПЦУ збільшилася.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новий храм ПЦУ з'явився на Камінь-Каширщині. У селі Рудка-Червинська престіл і всю церкву Великомучениці Варвари освятивПро це пише Волинь-нова. Разом із ним служили: декан протоієрейнастоятель, інші священники Камінь-Каширськсько та Луцького районного деканатів. З нагоди освячення церкви, митрополит нагородив душпастиря та активних парафіян.Спочатку на місці церкви Великомучениці Варвари була каплиця, яку спорудили шість років тому. Згодом добудували вівтар, бо кількість вірян ПЦУ збільшилася.

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