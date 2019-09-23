На Волині освятили новий храм ПЦУ

На Волині освятили новий храм ПЦУ
Новий храм ПЦУ з'явився на Камінь-Каширщині. У селі Рудка-Червинська престіл і всю церкву Великомучениці Варвари освятив Митрополит Михаїл.

Про це пише Волинь-нова.

Разом із ним служили: декан протоієрей Володимир Мицько, настоятель Іван Оршуляк, інші священники Камінь-Каширськсько та Луцького районного деканатів. З нагоди освячення церкви, митрополит нагородив душпастиря та активних парафіян.

Спочатку на місці церкви Великомучениці Варвари була каплиця, яку спорудили шість років тому. Згодом добудували вівтар, бо кількість вірян ПЦУ збільшилася.

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Теги: ПЦУ, новий храм, Камінь-Каширський
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