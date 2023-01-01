Втрати росії у війні сягнули понад 199 тисяч солдатів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.23 орієнтовно склали:



- особового складу − близько 199 460 (+580) осіб ліквідовано,

- танків − 3 759 (+3) од,

- бойових броньованих машин − 7 336 (+11) од,

- артилерійських систем − 3 137 (+21) од,

- РСЗВ − 562 (+0) од,

- засобів ППО − 316 (+2) од,

- літаків − 308 (+0) од,

- гелікоптерів − 294 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 720 (+24) од,

- крилатих ракет − 973 (+3) од,

- кораблів/катерів − 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 034 (+16) од,

- спеціальної техніки − 407 (+3) од.



Дані уточнюються.

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