В Україні можуть повернутися відключення світла

В Україні можуть повернутися відключення світла
В Україні можуть почати знову вимикати світло, оскільки енергетична система досі не відновилася після масованих атак росії. Обмеження можуть повернути у холодний період, але не влітку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити умовний дефіцит імпортом, то до віялових відключень ми не дійдемо у літньому періоді. Може бути проблемою наступна зима, тому що ми ввійдемо в неї зі значно меншим запасом потужностей чи міцності", - зазначив він.

За словами Сахарука, в Україні 75% теплових генерацій пошкоджені чи зруйновані внаслідок російських дронових та ракетних атак. Для відновлення енергетичної системи потрібен час та значні кошти.

"12 тисяч кілометрів ліній електропередач потрібно відновити та полагодити. Майже 4 тисячі розподільчих підстанцій потрібно підготувати до зими. Це шалені кошти, які потрібні виділити. Тому можливі відключення не зараз, а взимку", - додав він.

Сахарук підкреслив, що для уникнення відключень потрібно захистити Україну від російських атак, а також профінансувати ремонтні роботи.

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Теги: відключення світла, Україна, електроенергія
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