В Україні можуть повернутися відключення світла
Сьогодні, 09:20
В Україні можуть почати знову вимикати світло, оскільки енергетична система досі не відновилася після масованих атак росії. Обмеження можуть повернути у холодний період, але не влітку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.
"Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити умовний дефіцит імпортом, то до віялових відключень ми не дійдемо у літньому періоді. Може бути проблемою наступна зима, тому що ми ввійдемо в неї зі значно меншим запасом потужностей чи міцності", - зазначив він.
За словами Сахарука, в Україні 75% теплових генерацій пошкоджені чи зруйновані внаслідок російських дронових та ракетних атак. Для відновлення енергетичної системи потрібен час та значні кошти.
"12 тисяч кілометрів ліній електропередач потрібно відновити та полагодити. Майже 4 тисячі розподільчих підстанцій потрібно підготувати до зими. Це шалені кошти, які потрібні виділити. Тому можливі відключення не зараз, а взимку", - додав він.
Сахарук підкреслив, що для уникнення відключень потрібно захистити Україну від російських атак, а також профінансувати ремонтні роботи.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.
"Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити умовний дефіцит імпортом, то до віялових відключень ми не дійдемо у літньому періоді. Може бути проблемою наступна зима, тому що ми ввійдемо в неї зі значно меншим запасом потужностей чи міцності", - зазначив він.
За словами Сахарука, в Україні 75% теплових генерацій пошкоджені чи зруйновані внаслідок російських дронових та ракетних атак. Для відновлення енергетичної системи потрібен час та значні кошти.
"12 тисяч кілометрів ліній електропередач потрібно відновити та полагодити. Майже 4 тисячі розподільчих підстанцій потрібно підготувати до зими. Це шалені кошти, які потрібні виділити. Тому можливі відключення не зараз, а взимку", - додав він.
Сахарук підкреслив, що для уникнення відключень потрібно захистити Україну від російських атак, а також профінансувати ремонтні роботи.
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