Курс валют у Луцьку 15 травня

Курс валют у Луцьку 15 травня
15 травня готівковий курс долара становить 37.62, продають його за 37.77.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.00, а продають за – 41.35.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9.08.

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Теги: курс валют, Луцьк
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