Курс валют у Луцьку 15 травня
Сьогодні, 09:05
15 травня готівковий курс долара становить 37.62, продають його за 37.77.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за – 41.35.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9.08.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за – 41.35.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9.08.
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