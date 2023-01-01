За минулий тиждень на Волині рятувальники приборкали 25 пожеж
Сьогодні, 09:30
На Волині за тиждень рятувальники ліквідували 25 пожеж.
Про це інформує Головне управління ДСНС України у Волинській області.
У період 8-14 травня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби ліквідували 25 пожеж, що трапилися у Волинській області.
Зокрема двічі виїжджали на гасіння пожеж на відкритій місцевості – у Ковельському та Луцькому районах.
Упродовж минулого тижня бійці ДСНС здійснили 16 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.
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Про це інформує Головне управління ДСНС України у Волинській області.
У період 8-14 травня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби ліквідували 25 пожеж, що трапилися у Волинській області.
Зокрема двічі виїжджали на гасіння пожеж на відкритій місцевості – у Ковельському та Луцькому районах.
Упродовж минулого тижня бійці ДСНС здійснили 16 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.
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