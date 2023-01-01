За минулий тиждень на Волині рятувальники приборкали 25 пожеж

За минулий тиждень на Волині рятувальники приборкали 25 пожеж
На Волині за тиждень рятувальники ліквідували 25 пожеж.

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Волинській області.

У період 8-14 травня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби ліквідували 25 пожеж, що трапилися у Волинській області.

Зокрема двічі виїжджали на гасіння пожеж на відкритій місцевості – у Ковельському та Луцькому районах.

Упродовж минулого тижня бійці ДСНС здійснили 16 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.

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