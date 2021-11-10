Волинська лікарня віддає в оренду дві будівлі
Сьогодні, 09:55
Шацька лікарня пропонує під оренду два об’єкти нерухомості: частину старого приміщення будівлі стаціонару та вбудовану одноповерхову будівлю. Споруди розташовані в Шацьку на вулиці Шковороди, 13.
Про це йдеться на сайті prozorro.sale. Цінові пропозиції від учасників приймають до 17 травня, - пишуть Волинські новини.
Під оренду пропонують частину старого приміщення будівлі стаціонару (кабінети 44-48, частина коридору) площею 23,8 квадратного метра. Серед інженерних мереж наявне електропостачання. Приміщення забезпечене пічним опаленням. Його стан задовільний.
Стартова орендна плата за місяць становить 561 гривню.
Пропонований термін оренди – п’ять років.
Також Шацька лікарня планує віддати в оренду вбудовану одноповерхову будівлю (палата № 47 та частина коридору) площею 16,91 квадратних метра. Там наявні електропостачання та пічне опалення. Стан приміщення задовільний.
Стартова орендна плата за місяць – 399 гривень.
Пропонований термін оренди – п’ять років.
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Про це йдеться на сайті prozorro.sale. Цінові пропозиції від учасників приймають до 17 травня, - пишуть Волинські новини.
Під оренду пропонують частину старого приміщення будівлі стаціонару (кабінети 44-48, частина коридору) площею 23,8 квадратного метра. Серед інженерних мереж наявне електропостачання. Приміщення забезпечене пічним опаленням. Його стан задовільний.
Стартова орендна плата за місяць становить 561 гривню.
Пропонований термін оренди – п’ять років.
Також Шацька лікарня планує віддати в оренду вбудовану одноповерхову будівлю (палата № 47 та частина коридору) площею 16,91 квадратних метра. Там наявні електропостачання та пічне опалення. Стан приміщення задовільний.
Стартова орендна плата за місяць – 399 гривень.
Пропонований термін оренди – п’ять років.
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