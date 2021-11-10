Волинська лікарня віддає в оренду дві будівлі

Волинська лікарня віддає в оренду дві будівлі
Шацька лікарня пропонує під оренду два об’єкти нерухомості: частину старого приміщення будівлі стаціонару та вбудовану одноповерхову будівлю. Споруди розташовані в Шацьку на вулиці Шковороди, 13.

Про це йдеться на сайті prozorro.sale. Цінові пропозиції від учасників приймають до 17 травня, - пишуть Волинські новини.

Під оренду пропонують частину старого приміщення будівлі стаціонару (кабінети 44-48, частина коридору) площею 23,8 квадратного метра. Серед інженерних мереж наявне електропостачання. Приміщення забезпечене пічним опаленням. Його стан задовільний.

Стартова орендна плата за місяць становить 561 гривню.

Пропонований термін оренди – п’ять років.

Також Шацька лікарня планує віддати в оренду вбудовану одноповерхову будівлю (палата № 47 та частина коридору) площею 16,91 квадратних метра. Там наявні електропостачання та пічне опалення. Стан приміщення задовільний.

Стартова орендна плата за місяць – 399 гривень.

Пропонований термін оренди – п’ять років.

Волинська лікарня віддає в оренду дві будівлі


Волинська лікарня віддає в оренду дві будівлі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Шацьк, лікарня, оренда
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лікар-хірург з Волині своє 47-річчя зустрічає на фронті
Сьогодні, 10:15
Рух пунктом пропуску «Ягодин - Дорогуськ» розблоковано
Сьогодні, 10:00
Волинська лікарня віддає в оренду дві будівлі
Сьогодні, 09:55
Місяць тому вийшов з Бахмута: прикордонник з Луганщини зараз служить на Волині
Сьогодні, 09:40
За минулий тиждень на Волині рятувальники приборкали 25 пожеж
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
На Волині на п`ять років здають в оренду частину приміщення лікарні На Волині на п`ять років здають в оренду частину приміщення лікарні
10 листопад, 2021, 11:45
Помер інфікований коронавірусом чоловік з Шацька Помер інфікований коронавірусом чоловік з Шацька
23 червень, 2020, 15:29
У Шацьку лікарям хочуть виділити гуртожиток У Шацьку лікарям хочуть виділити гуртожиток
01 березень, 2018, 11:58
У Шацьку лікарню не йдуть працювати лікарі через те, що їм немає де жити У Шацьку лікарню не йдуть працювати лікарі через те, що їм немає де жити
23 грудень, 2015, 08:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому районі водій буса насмерть збив пішохода
Сьогодні, 11:08
 0
Росіяни стягують до околиць Бахмута десантно-штурмові загони, ідуть важкі бої, – Маляр
Сьогодні, 11:00
 0
Пригожин пропонував Україні здати позиції російських військ, − Washington Post
Сьогодні, 10:45
 0
Зеленський анонсував поїздку до Лондона
Сьогодні, 10:25
 0
Лікар-хірург з Волині своє 47-річчя зустрічає на фронті
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8