Лікар-хірург з Волині своє 47-річчя зустрічає на фронті

Миколу Івановича та його славних батьків – відомого хірурга Івана Баніру і його дружину-лаборанта Галину. Напевно, якби рахувати людей, яким ця сім’я допомогла й допомагає своїми професійними вміннями й порадами, з їх імен можна було скласти кількатомне видання. Їх син Микола Баніра у понеділок, 15 травня, на фронті зустрічає свої 47 років.



Про це пише



У мирні дні пацієнти, яким судилося втрапити на операційний стіл, дякували Богові за золоті руки хірурга Миколи Баніри. Свого часу Микола Іванович дуже швидко здобув визнання «узіста», який не помиляється в діагнозах. До його кабінету в Горохівській районній лікарні не закінчувалися черги.



Коли в Україні тривала АТО, хірург і «узіст» пішов служити Україні своїм талантом від Бога. Було, приїжджав у короткотермінові відпустки, та відпочивав мало: телефон не змовкав від дзвінків із проханнями прийти в лікарню.



Не відмовив нікому. І рідній країні теж не зміг, як 24 лютого минулого року вона здригнулася від болю повномасштабної війни. Пішов у військкомат на початку березня.





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