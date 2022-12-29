Лікар-хірург з Волині своє 47-річчя зустрічає на фронті

Лікар-хірург з Волині своє 47-річчя зустрічає на фронті
У Горохівському краї навряд чи є родина, яка б не знала Миколу Івановича та його славних батьків – відомого хірурга Івана Баніру і його дружину-лаборанта Галину. Напевно, якби рахувати людей, яким ця сім’я допомогла й допомагає своїми професійними вміннями й порадами, з їх імен можна було скласти кількатомне видання. Їх син Микола Баніра у понеділок, 15 травня, на фронті зустрічає свої 47 років.

Про це пише Волинь.

У мирні дні пацієнти, яким судилося втрапити на операційний стіл, дякували Богові за золоті руки хірурга Миколи Баніри. Свого часу Микола Іванович дуже швидко здобув визнання «узіста», який не помиляється в діагнозах. До його кабінету в Горохівській районній лікарні не закінчувалися черги.

Коли в Україні тривала АТО, хірург і «узіст» пішов служити Україні своїм талантом від Бога. Було, приїжджав у короткотермінові відпустки, та відпочивав мало: телефон не змовкав від дзвінків із проханнями прийти в лікарню.

Не відмовив нікому. І рідній країні теж не зміг, як 24 лютого минулого року вона здригнулася від болю повномасштабної війни. Пішов у військкомат на початку березня.


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Теги: лікар-хірург, фронт, війна, день народження, Горохівщина
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