Зеленський анонсував поїздку до Лондона





Про це глава держави повідомив у Телеграм.



Зокрема у Лондоні запланована зустріч із прем'єр-міністром Ріші Сунаком.



«Сьогодні – Лондон. Велика Британія – лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться. Зустрінуся з моїм другом Ріші. Проведемо предметні переговори тет-а-тет і делегаціями», – написав Зеленський.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 15 травня, президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Великої Британії.Про це глава держави повідомив у Телеграм.Зокрема у Лондоні запланована зустріч із прем'єр-міністром Ріші Сунаком.«Сьогодні – Лондон. Велика Британія – лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться. Зустрінуся з моїм другом Ріші. Проведемо предметні переговори тет-а-тет і делегаціями», – написав Зеленський.Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увечері 14 травня прибув літаком до столиці Франції Парижа, де він зустрінеться із президентом країни Емманюелем Макроном.

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