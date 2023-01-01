Зеленський анонсував поїздку до Лондона
Сьогодні, 10:25
Сьогодні, 15 травня, президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Великої Британії.
Про це глава держави повідомив у Телеграм.
Зокрема у Лондоні запланована зустріч із прем'єр-міністром Ріші Сунаком.
«Сьогодні – Лондон. Велика Британія – лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться. Зустрінуся з моїм другом Ріші. Проведемо предметні переговори тет-а-тет і делегаціями», – написав Зеленський.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увечері 14 травня прибув літаком до столиці Франції Парижа, де він зустрінеться із президентом країни Емманюелем Макроном.
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Про це глава держави повідомив у Телеграм.
Зокрема у Лондоні запланована зустріч із прем'єр-міністром Ріші Сунаком.
«Сьогодні – Лондон. Велика Британія – лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться. Зустрінуся з моїм другом Ріші. Проведемо предметні переговори тет-а-тет і делегаціями», – написав Зеленський.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увечері 14 травня прибув літаком до столиці Франції Парижа, де він зустрінеться із президентом країни Емманюелем Макроном.
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