Росіяни стягують до околиць Бахмута десантно-штурмові загони, ідуть важкі бої, – Маляр

Ганна Маляр зазначила, що в місті тривають важкі бої - окупанти підтягують до околиць десантно-штурмові загони.



Про це вона



"В Бахмуті і на околицях зараз все складно. Дуже. Всупереч всьому вдалось нашим військам декілька днів просуватись. Це все завдяки надможливостям і професійності наших військових", - йдеться в повідомленні.



Маляр зазначила, що росіяни не змінюють цілі. Підтягують до околиць Бахмута свої десантно-штурмові загони. Тривають важкі бої.



Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відзначив, що просування наших військ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута.



"Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах. Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей. Втім, це лише частковий успіх. І саме так його треба сприймати. Операція з оборони Бахмута триває.

Всі необхідні для оборони рішення прийняті. Всі можливі сценарії розвитку подій ми з командирами відпрацювали безпосередньо на місці бойових дій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступниця міністра оборонизазначила, що в місті тривають важкі бої - окупанти підтягують до околиць десантно-штурмові загони.Про це вона написала у телеграм-каналі."В Бахмуті і на околицях зараз все складно. Дуже. Всупереч всьому вдалось нашим військам декілька днів просуватись. Це все завдяки надможливостям і професійності наших військових", - йдеться в повідомленні.Маляр зазначила, що росіяни не змінюють цілі. Підтягують до околиць Бахмута свої десантно-штурмові загони. Тривають важкі бої.Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковниквідзначив, що просування наших військ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута."Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах. Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей. Втім, це лише частковий успіх. І саме так його треба сприймати. Операція з оборони Бахмута триває.Всі необхідні для оборони рішення прийняті. Всі можливі сценарії розвитку подій ми з командирами відпрацювали безпосередньо на місці бойових дій.

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