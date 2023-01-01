Росіяни стягують до околиць Бахмута десантно-штурмові загони, ідуть важкі бої, – Маляр

Росіяни стягують до околиць Бахмута десантно-штурмові загони, ідуть важкі бої, – Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що в місті тривають важкі бої - окупанти підтягують до околиць десантно-штурмові загони.

Про це вона написала у телеграм-каналі.

"В Бахмуті і на околицях зараз все складно. Дуже. Всупереч всьому вдалось нашим військам декілька днів просуватись. Це все завдяки надможливостям і професійності наших військових", - йдеться в повідомленні.

Маляр зазначила, що росіяни не змінюють цілі. Підтягують до околиць Бахмута свої десантно-штурмові загони. Тривають важкі бої.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відзначив, що просування наших військ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута.

"Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах. Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей. Втім, це лише частковий успіх. І саме так його треба сприймати. Операція з оборони Бахмута триває.
Всі необхідні для оборони рішення прийняті. Всі можливі сценарії розвитку подій ми з командирами відпрацювали безпосередньо на місці бойових дій.


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Теги: Росія, Україна, війна
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