У Луцькому районі водій буса насмерть збив пішохода
Сьогодні, 11:08
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 15 травня, близько сьомої години ранку у селі Дерно Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
53-річний водій Renault Master не впорався з керуванням та наїхав на пішохода. 67-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці події.
Попередньо, водій транспортного засобу за кермом був тверезим. На місці працює слідчо-оперативна група поліції.
Відомості внесуть до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть.
В рамках досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини авврії.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
53-річний водій Renault Master не впорався з керуванням та наїхав на пішохода. 67-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці події.
Попередньо, водій транспортного засобу за кермом був тверезим. На місці працює слідчо-оперативна група поліції.
Відомості внесуть до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть.
В рамках досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини авврії.
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