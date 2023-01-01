У Луцькому районі водій буса насмерть збив пішохода

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 15 травня, близько сьомої години ранку у селі Дерно Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.53-річний водій Renault Master не впорався з керуванням та наїхав на пішохода. 67-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці події.Попередньо, водій транспортного засобу за кермом був тверезим. На місці працює слідчо-оперативна група поліції.Відомості внесуть до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть.В рамках досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини авврії.