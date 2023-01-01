На Волині прощатимуться із 25-річним Героєм Романом Бучком

На Волині прощатимуться із 25-річним Героєм Романом Бучком
У вівторок, 16 травня, Цуманська громада на Волині прощатиметься із загиблим за Україну 25-річним захисником Романом Бучком.

Про це повідомили у Цуманській громаді.

«Тіло загиблого воїна зустрічати селище Цумань буде у вівторок, 16 травня 2023 року (час буде уточнено). Звертаємося до кожного, давайте гідно зустріти нашого Героя. Відкладіть всі свої нагальні справи. Ми зобов‘язані віддати йому останню шану! За нашу свободу гинуть молоді, зовсім юні хлопці», - наголошують у дописі.

Нагадаємо, 25-річний уродженець села Кадище загинув за незалежність України.

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Теги: війна, Росія, Україна
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