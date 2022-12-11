Рух пунктом пропуску «Ягодин - Дорогуськ» розблоковано

Рух пунктом пропуску «Ягодин - Дорогуськ» розблоковано
За результатами перемовин із Міністерством інфраструктури та розвитку Польщі, керівництвом Люблінського воєводства вдалось розблокувати рух пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Тож із 15 травня рух вантажівок відновлено у звичайному режимі.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

«Страйк, що тривав більше 10 днів, спричинив для наших перевізників та експортерів значні збитки. Проте ми змогли знайти рішення та домовитись про розблокування руху. Я вдячний нашим польським колегам за спільне рішення та повернення до виконання положень «транспортного безвізу» та домовленостей щодо пропускної здатності «Ягодин – Дорогуськ», – наголосив він.

Раніше 7 травня Міністерство ухвалило рішення про тимчасову зупинку вимоги щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського Союзу. Це була одна із ключових вимог польських страйкарів.

Водночас, позиція Міністерства полягає в тому, що такі перевезення потребують дозволів та не є двосторонніми. Наразі очікується роз’яснення від Європейської Комісії.

Нагадаємо, 4 травня, розпочалася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» з боку Польщі.

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Теги: «Ягодин - Дорогуськ», страйк
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