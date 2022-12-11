Рух пунктом пропуску «Ягодин - Дорогуськ» розблоковано





Про це Олександр Кубраков.



«Страйк, що тривав більше 10 днів, спричинив для наших перевізників та експортерів значні збитки. Проте ми змогли знайти рішення та домовитись про розблокування руху. Я вдячний нашим польським колегам за спільне рішення та повернення до виконання положень «транспортного безвізу» та домовленостей щодо пропускної здатності «Ягодин – Дорогуськ», – наголосив він.



Раніше 7 травня Міністерство ухвалило рішення про тимчасову зупинку вимоги щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського Союзу. Це була одна із ключових вимог польських страйкарів.



Водночас, позиція Міністерства полягає в тому, що такі перевезення потребують дозволів та не є двосторонніми. Наразі очікується роз’яснення від Європейської Комісії.



Нагадаємо, 4 травня,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За результатами перемовин із Міністерством інфраструктури та розвитку Польщі, керівництвом Люблінського воєводства вдалось розблокувати рух пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Тож із 15 травня рух вантажівок відновлено у звичайному режимі.Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури«Страйк, що тривав більше 10 днів, спричинив для наших перевізників та експортерів значні збитки. Проте ми змогли знайти рішення та домовитись про розблокування руху. Я вдячний нашим польським колегам за спільне рішення та повернення до виконання положень «транспортного безвізу» та домовленостей щодо пропускної здатності «Ягодин – Дорогуськ», – наголосив він.Раніше 7 травня Міністерство ухвалило рішення про тимчасову зупинку вимоги щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського Союзу. Це була одна із ключових вимог польських страйкарів.Водночас, позиція Міністерства полягає в тому, що такі перевезення потребують дозволів та не є двосторонніми. Наразі очікується роз’яснення від Європейської Комісії.Нагадаємо, 4 травня, розпочалася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» з боку Польщі.

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