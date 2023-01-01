Чи можуть мобілізувати у 2023 році багатодітних батьків

Віолета Монастирська.



Про це



Яка сім'я вважається багатодітною



Багатодітна сім'я – це сім’я, в якій подружжя перебуває у законному зареєстрованому шлюбі, проживає разом та виховує трьох та більше дітей.

Родина вважається багатодітною, якщо трьох та більше самостійно виховує лише хтось один з подружжя, батько чи мати.



До багатодітних сімей належать не лише жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Сім'я вважається багатодітною, якщо є діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти, – до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років (це передбачено статтею 1 Закону України "Про охорону дитинства").



Мобілізація багатодітних батьків 2023



Відповідно до статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" на законних підставах не можна мобілізувати тих осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Згідно з законодавством багатодітні батьки мають відстрочення на період воєнного стану.



За словами адвокатки Віолети Монастирської, "Серед осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації є жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, водночас вони можуть бути призвані на службу за власним бажанням та рішенням ВЛК".



Чи змінилися правила щодо мобілізації багатодітних батьків 2023 року



Адвокатка зазначає, що жодні зміни щодо мобілізації багатодітних батьків 2023 року до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не вносилися.



Які документи потрібні для підтвердження статусу сімʼї як багатодітної



Підтверджує статус багатодітної сім’ї, дітей з такої сім’ї та їхнє право на отримання пільг згідно із Законом України Про охорону дитинства відповідне посвідчення.



Для отримання посвідчення багатодітної сімʼї, батьки повинні звернутися:



— До структурних підрозділів із питань соціального захисту населення.

— До виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад.

— До Центру надання адміністративних послуг.



Подати заяву на отримання посвідчення можна особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою або електронною поштою.



Документи, необхідні для отримання посвідчення багатодітної родини



— Заяву одного з батьків для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

— Фотокартку (кольорову або чорно-білу) розміром 30 × 40 мм.

— Документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу).

— Копію довідки із закладу освіти або свідоцтва про народження дитини (у разі народження дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами України)

— Довідку про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (у разі продовження строку дії посвідчення, якщо дитина навчається за денною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти).

— Копію свідоцтва про народження дітей.

— Копію свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі).

— Копії сторінок паспорта батьків.

— Копію посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чи можуть мобілізувати багатодітних батьків 2023 року, розповіла адвокаткаПро це пише ТСН.Багатодітна сім'я – це сім’я, в якій подружжя перебуває у законному зареєстрованому шлюбі, проживає разом та виховує трьох та більше дітей.Родина вважається багатодітною, якщо трьох та більше самостійно виховує лише хтось один з подружжя, батько чи мати.До багатодітних сімей належать не лише жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Сім'я вважається багатодітною, якщо є діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти, – до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років (це передбачено статтею 1 Закону України "Про охорону дитинства").Відповідно до статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" на законних підставах не можна мобілізувати тих осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Згідно з законодавством багатодітні батьки мають відстрочення на період воєнного стану.За словами адвокатки Віолети Монастирської, "Серед осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації є жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, водночас вони можуть бути призвані на службу за власним бажанням та рішенням ВЛК".Адвокатка зазначає, що жодні зміни щодо мобілізації багатодітних батьків 2023 року до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не вносилися.Підтверджує статус багатодітної сім’ї, дітей з такої сім’ї та їхнє право на отримання пільг згідно із Законом України Про охорону дитинства відповідне посвідчення.Для отримання посвідчення багатодітної сімʼї, батьки повинні звернутися:— До структурних підрозділів із питань соціального захисту населення.— До виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад.— До Центру надання адміністративних послуг.Подати заяву на отримання посвідчення можна особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою або електронною поштою.— Заяву одного з батьків для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.— Фотокартку (кольорову або чорно-білу) розміром 30 × 40 мм.— Документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу).— Копію довідки із закладу освіти або свідоцтва про народження дитини (у разі народження дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами України)— Довідку про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (у разі продовження строку дії посвідчення, якщо дитина навчається за денною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти).— Копію свідоцтва про народження дітей.— Копію свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі).— Копії сторінок паспорта батьків.— Копію посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

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