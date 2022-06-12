Зять з Туреччини сів за кермо трактора і поїхав садити картоплю: на Волині — інтернаціональне весілля

Зять з Туреччини сів за кермо трактора і поїхав садити картоплю: на Волині — інтернаціональне весілля
На Любешівщині створилася ще одна інтернаціональна сім’я: жителька села Бихів Людмила Літвінчук поєднала долю із громадянином Туреччини. Днями молоде подружжя на Поліссі відсвяткувало весілля. І Хасану (а саме так звати нареченого) неабияк припала до душі Україна.

Про це пише Нове життя.

Доля звела нашу землячку з майбутнім судженим у Болгарії. Туди дівчина поїхала на роботу, де працювала масажисткою. Хасан же трудився у тій країні барбером (чоловічим перукарем), мав свій салон. І ось одного літнього дня минулого року на концерті Насті Каменських і познайомилися тендітна полісянка та чорноокий красень. Люда настільки сподобалася туркові, що він із того часу почав настирливо добиватися її уваги.

«Він мені постійно писав у Instagram, я його блокувала, а він усе не здавався. Мене на початках насторожувало, що він турецької національності, та й загалом найбільшим був мовний бар’єр. Адже Хасан спілкувався англійською. А я у школі вчила німецьку. Англійською знала лише кілька фраз, які потрібні були на роботі. Тому сказала йому, що цей бар’єр я не подолаю, тим більше для нього», – пригадує початок Людмила Літвінчук.

Однак молодий чоловік виявився особливо настирливим. Та й, мабуть, сама доля допомогла йому в тому, аби крига в серці волинянки таки скресла. Бо ж Людмила почала навчати азам масажу українку, котра вдома викладала англійську, а та, своєю чергою, давала уроки іноземної мови нашій землячці. І невдовзі дівчина таки зрозуміла, що Хасан їй не байдужий. Так і започаткувалася історія створення нової інтернаціональної сім’ї.

А вже у березні Хасан освідчився Людмилі. І перед Великоднем наречені приїхали у Бихів.

«Він відразу став своїм серед моїх родичів. Обдивився всю домашню живність. Сів за кермо трактора й поїхав із татом садити картоплю», – з посмішкою розповідає полісянка.

А вже невдовзі у Любешівському відділі РАЦСу Хасан та Людмила зареєстрували шлюб і справили у сімейному колі весілля, на якому, до слова, лунали як українські, так і турецькі пісні.

Зять з Туреччини сів за кермо трактора і поїхав садити картоплю: на Волині — інтернаціональне весілля


Зять з Туреччини сів за кермо трактора і поїхав садити картоплю: на Волині — інтернаціональне весілля

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: весілля, Туреччина, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому районі попрощались із 18-річним Героєм Володимиром Жучком
Сьогодні, 22:55
Зять з Туреччини сів за кермо трактора і поїхав садити картоплю: на Волині — інтернаціональне весілля
Сьогодні, 22:30
Мати поховала вже третю дитину: на Волині попрощалися із Героєм Олександром Бишевичем
Сьогодні, 21:20
На Волині матір чотирьох діток віддала нирку своєму чоловікові
Сьогодні, 21:00
На місці школи №5 був цвинтар: розповіли, як створювали райони Луцька
Сьогодні, 20:23
Схожі новини
У волинській бригаді, яка воює на передовій, відгуляли подвійне весілля. ФОТО У волинській бригаді, яка воює на передовій, відгуляли подвійне весілля. ФОТО
12 червень, 2022, 17:18
70 років у шлюбі: пара з Волині відсвяткувала «платинове» весілля. ВІДЕО 70 років у шлюбі: пара з Волині відсвяткувала «платинове» весілля. ВІДЕО
01 грудень, 2021, 22:14
Волинський нейрохірург розповів, як гуляв на весіллі у дівчини, яку вивів із коми Волинський нейрохірург розповів, як гуляв на весіллі у дівчини, яку вивів із коми
15 вересень, 2021, 22:58
Князівське весілля в Олицькому замку понад століття тому. РЕТРОФОТО Князівське весілля в Олицькому замку понад століття тому. РЕТРОФОТО
02 липень, 2021, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому районі попрощались із 18-річним Героєм Володимиром Жучком
Сьогодні, 22:55
 0
Зять з Туреччини сів за кермо трактора і поїхав садити картоплю: на Волині — інтернаціональне весілля
Сьогодні, 22:30
 0
Мати поховала вже третю дитину: на Волині попрощалися із Героєм Олександром Бишевичем
Сьогодні, 21:20
 0
На Волині матір чотирьох діток віддала нирку своєму чоловікові
Сьогодні, 21:00
 0
На місці школи №5 був цвинтар: розповіли, як створювали райони Луцька
Сьогодні, 20:23
 0
Медіа
відео
1/8