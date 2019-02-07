У Луцьку – ДТП за участю трьох авто. ФОТО





Про це



14 травня на вулиці Ковельській зіткнулися КІА, пікап та мікроавтобус Fiat.



За попередньою інформацією, як видно на камерах відеоспостереження, винуватицею ДТП виявилася старша жінка, яка раптово переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. У результаті водій КІА різко загальмував, а в нього врізалися пікап та бус.



Автомобілі отримали механічні пошкодження, жінка ж з місця ДТП зникла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.14 травня на вулиці Ковельській зіткнулися КІА, пікап та мікроавтобус Fiat.За попередньою інформацією, як видно на камерах відеоспостереження, винуватицею ДТП виявилася старша жінка, яка раптово переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. У результаті водій КІА різко загальмував, а в нього врізалися пікап та бус.Автомобілі отримали механічні пошкодження, жінка ж з місця ДТП зникла.

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