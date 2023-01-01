На Волині ще трьох Героїв нагородили орденами посмертно
Сьогодні, 06:00
Трьох загиблих Героїв з Нововолинської громади посмертно нагородили орденами «За мужність».
Про це пише БУГ.
Згідно з указом президента України Володимира Зеленського орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно) нагороджено Героя Тараса Харука, орденом «За мужність» II ступеня (посмертно) – Героя Сергія Андросова, орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) – Героя Сергія Трохимовича.
28 липня на спільній молитві біля Алеї Героїв нагороди вручили рідним Захисників.
Вічна пам'ять, честь і шана!
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Про це пише БУГ.
Згідно з указом президента України Володимира Зеленського орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно) нагороджено Героя Тараса Харука, орденом «За мужність» II ступеня (посмертно) – Героя Сергія Андросова, орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) – Героя Сергія Трохимовича.
28 липня на спільній молитві біля Алеї Героїв нагороди вручили рідним Захисників.
Вічна пам'ять, честь і шана!
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