На Волині ще трьох Героїв нагородили орденами посмертно

На Волині ще трьох Героїв нагородили орденами посмертно
Трьох загиблих Героїв з Нововолинської громади посмертно нагородили орденами «За мужність».

Про це пише БУГ.

Згідно з указом президента України Володимира Зеленського орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно) нагороджено Героя Тараса Харука, орденом «За мужність» II ступеня (посмертно) – Героя Сергія Андросова, орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) – Героя Сергія Трохимовича.

28 липня на спільній молитві біля Алеї Героїв нагороди вручили рідним Захисників.

На Волині ще трьох Героїв нагородили орденами посмертно

Вічна пам'ять, честь і шана!

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Теги: орден «За мужність»
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