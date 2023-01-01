На Волині ще трьох Героїв нагородили орденами посмертно





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Згідно з указом президента України Володимира Зеленського орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно) нагороджено Героя Тараса Харука, орденом «За мужність» II ступеня (посмертно) – Героя Сергія Андросова, орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) – Героя Сергія Трохимовича.



28 липня на спільній молитві біля Алеї Героїв нагороди вручили рідним Захисників.





Вічна пам'ять, честь і шана!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трьох загиблих Героїв з Нововолинської громади посмертно нагородили орденами «За мужність».Про це пише БУГ Згідно з указом президента Україниорденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно) нагороджено Героя, орденом «За мужність» II ступеня (посмертно) – Героя, орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) – Героя28 липня на спільній молитві біля Алеї Героїв нагороди вручили рідним Захисників.

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