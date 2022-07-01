Польські прикордонники зазнають нападів з боку Білорусі

Польські прикордонники зазнають нападів з боку Білорусі
Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі залишається напруженою, на польських прикордонників щодня здійснюють напади групи агресивно налаштованих іноземців.

Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, передає ТСН.

За його словами, спецслужби Білорусі не лише доставляють мігрантів до кордону Польщі, але й забезпечують їх технікою для подолання огорож, зокрема драбинами та болторізами.

Для нападів на польських прикордонників вони використовують каміння, цеглу, бруківку.

"Триває гібридна операція зі стимульованим, штучним міграційним тиском. Польща зазнає постійних нападів. Це частина російського плану дестабілізації Європи, зокрема східного флангу НАТО", – заявив Станіслав Жарин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Білорусь, Польща, кордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Польські прикордонники зазнають нападів з боку Білорусі
Сьогодні, 07:07
На Волині ще трьох Героїв нагородили орденами посмертно
Сьогодні, 06:00
В Україні – справжній бум виробництва дронів, – Резніков
Сьогодні, 04:47
Волинянка стала чемпіонкою Європи з параканое
Сьогодні, 03:13
В Україні більше не буде селищ міського типу
Сьогодні, 02:02
Схожі новини
Польща заборонила перетин кордону білоруськими вантажівками Польща заборонила перетин кордону білоруськими вантажівками
22 лютий, 02:17
Білорусь запровадила безвіз для громадян Польщі Білорусь запровадила безвіз для громадян Польщі
01 липень, 2022, 01:13
Польща збудувала 140-кілометрову стіну на кордоні з Білоруссю Польща збудувала 140-кілометрову стіну на кордоні з Білоруссю
12 червень, 2022, 19:42
Польська поліція виявила поблизу кордону з Білоруссю тіло мігранта: біженці знову штурмували кордон Польська поліція виявила поблизу кордону з Білоруссю тіло мігранта: біженці знову штурмували кордон
13 листопад, 2021, 12:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Польські прикордонники зазнають нападів з боку Білорусі
Сьогодні, 07:07
 0
На Волині ще трьох Героїв нагородили орденами посмертно
Сьогодні, 06:00
 0
В Україні – справжній бум виробництва дронів, – Резніков
Сьогодні, 04:47
 0
Волинянка стала чемпіонкою Європи з параканое
Сьогодні, 03:13
 0
В Україні більше не буде селищ міського типу
Сьогодні, 02:02
 0
Медіа
відео
1/8