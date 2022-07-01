Польські прикордонники зазнають нападів з боку Білорусі





Про це Станіслав Жарин, передає



За його словами, спецслужби Білорусі не лише доставляють мігрантів до кордону Польщі, але й забезпечують їх технікою для подолання огорож, зокрема драбинами та болторізами.



Для нападів на польських прикордонників вони використовують каміння, цеглу, бруківку.



"Триває гібридна операція зі стимульованим, штучним міграційним тиском. Польща зазнає постійних нападів. Це частина російського плану дестабілізації Європи, зокрема східного флангу НАТО", – заявив Станіслав Жарин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі залишається напруженою, на польських прикордонників щодня здійснюють напади групи агресивно налаштованих іноземців.Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Польщі, передає ТСН За його словами, спецслужби Білорусі не лише доставляють мігрантів до кордону Польщі, але й забезпечують їх технікою для подолання огорож, зокрема драбинами та болторізами.Для нападів на польських прикордонників вони використовують каміння, цеглу, бруківку."Триває гібридна операція зі стимульованим, штучним міграційним тиском. Польща зазнає постійних нападів. Це частина російського плану дестабілізації Європи, зокрема східного флангу НАТО", – заявив Станіслав Жарин.

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