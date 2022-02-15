Існують лише на карті: на Волині – чотири безлюдних села





Про це розповів Юрій Діконтус.



Покинутий Барвінок

Одне з таких сіл, де більше ніхто не живе, розташоване у Торчинський громаді, поблизу Хорохорина. Село, а точніше, те що від нього лишилось – зарослі садки, чагарники, поля та порожня водонапірна вежа, має назву Барвінок.



Волинянка Раїса Видрик на початку 2000-них останньою покинула Барвінок. Жінка каже, що у порожньому селі нині лячно: "Я навіть не думала, що тут так заросло. Страшно заходити".



Зі слів колишньої мешканки, у Барвінку колись кипіло життя. У селі було майже 30 дворів. Люди розводили овець і вирощували городину. Площа покинутого села – дев'ять гектарів.



У 1990-му році радянська влада заборонила зводити нові будинки у Барвінку. На той час більшість жителів були пенсійного віку, – розповів староста сусіднього села Хорохорин Анатолій Мельничук.



Більшість жителів виїхали до Хорохорина, земельні наділи залишились для обробітку. Село поки не викреслили зі списку населених пунктів України, його територія входить до Торчинської громади.



Крем'яне, якого немає на карті

Між селами Шельвів та Роговичі у Локачинській громаді колись було село Крем’яне.



Яким воно було ще пам'ятає житель Шельвова Михайло Скопюк. "Зелені насадження – це колишні садиби, були будинки, проживали жителі. Трошки далі, видно більший масив, це колишнє відділення Війницького годівельного комплексу, яке працювало тут, вирощувало, займалось тваринництвом", – пригадує чоловік.



Кам'яне колись було великим селом, – каже жителька сусідніх Рогович Людмила Нечипорук. Волинянка додає – застала період занепаду села, коли там лишилися усього кілька хат. "Існувало воно колись, але люди повиїжджали".



Рішенням Волинської обласної ради у 2000-му році село Крем’яне виключили з обліку населених пунктів України у зв'язку з переселенням жителів.



Скільки ще сіл під загрозою зникнення

Як розповів начальник регіонального відділу адміністрування державного реєстру виборців Юрій Діконтус, в області є ще дев'ять сіл, які опинилися на межі зникнення.



"Там кількість виборців від 1 до 10. Відповідно варто очікувати, те що існує загроза зникнення таких населених пунктів, в зв’язку з відсутністю мешканців", – каже посадовець.



Скільки волинських сіл зникло з мапи України за часів незалежності Юрій Діконтус не назвав, через закриті реєстри у зв’язку з воєнним станом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинський області є чотири села, де не зареєстровано жодного дорослого населення.Про це розповів Суспільному начальник регіонального відділу адміністрування державного реєстру виборцівОдне з таких сіл, де більше ніхто не живе, розташоване у Торчинський громаді, поблизу Хорохорина. Село, а точніше, те що від нього лишилось – зарослі садки, чагарники, поля та порожня водонапірна вежа, має назву Барвінок.Волинянкана початку 2000-них останньою покинула Барвінок. Жінка каже, що у порожньому селі нині лячно: "Я навіть не думала, що тут так заросло. Страшно заходити".Зі слів колишньої мешканки, у Барвінку колись кипіло життя. У селі було майже 30 дворів. Люди розводили овець і вирощували городину. Площа покинутого села – дев'ять гектарів.У 1990-му році радянська влада заборонила зводити нові будинки у Барвінку. На той час більшість жителів були пенсійного віку, – розповів староста сусіднього села ХорохоринБільшість жителів виїхали до Хорохорина, земельні наділи залишились для обробітку. Село поки не викреслили зі списку населених пунктів України, його територія входить до Торчинської громади.Між селами Шельвів та Роговичі у Локачинській громаді колись було село Крем’яне.Яким воно було ще пам'ятає житель Шельвова. "Зелені насадження – це колишні садиби, були будинки, проживали жителі. Трошки далі, видно більший масив, це колишнє відділення Війницького годівельного комплексу, яке працювало тут, вирощувало, займалось тваринництвом", – пригадує чоловік.Кам'яне колись було великим селом, – каже жителька сусідніх Рогович. Волинянка додає – застала період занепаду села, коли там лишилися усього кілька хат. "Існувало воно колись, але люди повиїжджали".Рішенням Волинської обласної ради у 2000-му році село Крем’яне виключили з обліку населених пунктів України у зв'язку з переселенням жителів.Як розповів начальник регіонального відділу адміністрування державного реєстру виборців Юрій Діконтус, в області є ще дев'ять сіл, які опинилися на межі зникнення."Там кількість виборців від 1 до 10. Відповідно варто очікувати, те що існує загроза зникнення таких населених пунктів, в зв’язку з відсутністю мешканців", – каже посадовець.Скільки волинських сіл зникло з мапи України за часів незалежності Юрій Діконтус не назвав, через закриті реєстри у зв’язку з воєнним станом.

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