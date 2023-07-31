ЗСУ знищили ще 490 окупантів, 6 танків і 21 артсистему ворога
Сьогодні, 08:41
Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 31 липня.
Отже, загальні бойові втрати противника станом на 31.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 246 190 (+490) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4211 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8188 (+10) од,
- артилерійських систем – 4816 (+21) од,
- РСЗВ – 699 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 460 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6),
- крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 715 (+4).
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Отже, загальні бойові втрати противника станом на 31.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 246 190 (+490) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4211 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8188 (+10) од,
- артилерійських систем – 4816 (+21) од,
- РСЗВ – 699 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 460 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6),
- крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 715 (+4).
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