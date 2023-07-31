ЗСУ знищили ще 490 окупантів, 6 танків і 21 артсистему ворога





Отже, загальні бойові втрати противника станом на 31.07.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 246 190 (+490) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 4211 (+6) од,

- бойових броньованих машин ‒ 8188 (+10) од,

- артилерійських систем – 4816 (+21) од,

- РСЗВ – 699 (+1) од,

- засоби ППО ‒ 460 (+1) од,

- літаків – 315 (+0) од,

- гелікоптерів – 311 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6),

- крилаті ракети ‒ 1347 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17) од,

- спеціальна техніка ‒ 715 (+4).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 31 липня.Отже, загальні бойові втрати противника станом на 31.07.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 246 190 (+490) осіб ліквідовано,- танків ‒ 4211 (+6) од,- бойових броньованих машин ‒ 8188 (+10) од,- артилерійських систем – 4816 (+21) од,- РСЗВ – 699 (+1) од,- засоби ППО ‒ 460 (+1) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 311 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6),- крилаті ракети ‒ 1347 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17) од,- спеціальна техніка ‒ 715 (+4).

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