Курс валют у Луцьку 31 липня
Сьогодні, 09:00
31 липня готівковий курс долара становить 37.10, продають його за 37.60.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.20, а продають за – 41.80.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.16, а продають за 9,50.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.20, а продають за – 41.80.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.16, а продають за 9,50.
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