Курс валют у Луцьку 31 липня





Про це повідомляє Говерла.



Євро купують за 41.20, а продають за – 41.80.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.16, а продають за 9,50.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 31 липня готівковий курс долара становить 37.10, продають його за 37.60.Про це повідомляє Говерла.Євро купують за 41.20, а продають за – 41.80.Щодо польського злотого, то його купують за 9.16, а продають за 9,50.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію