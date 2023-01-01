Ворог запустив по Харкову ракети С-300, є постраждалий

Ворог запустив по Харкову ракети С-300, є постраждалий
Вночі 31 липня росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300 з території Білгородської області.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.


"О 12 годині ночі російські окупанти здійснили запуск по нашому регіону ракет типу С-300 з території Білгородської області", - йдеться в повідомленні.

Чубенко зазначив, що в Харкові було влучання по території Новобаварського району, у складські приміщеннях одного з комерційних підприємств.

На місці прильоту тілесні ушкодження отримав чоловік, він знаходився неподалік від епіцентру вибуху.

Також внаслідок влучання відбулася пожежа на площі 200 м кв.

Пізніше у ДСНС уточнили, що складська будівля частково зруйнована. Постраждалий виявився охоронцем підприємства. Чоловіка госпіталізували.

Крім того, ще одна ракета влучила по території приватного домоволодіння у селищі Великий Бурлук. За словами Чубенка, загиблих і травмованих нема.

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