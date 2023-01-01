Що зміниться для українців з 1 серпня





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У серпні не передбачено нових підвищень пенсій



Нинішнього року було проведено три підвищення пенсій — березнева індексація, перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам та індексація пенсій українців, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом.



З 1 серпня не передбачено нових індексацій, тому розмір пенсій залишиться без змін, за винятком пенсіонерів, яким у серпні виповниться 70, 75 чи 80 років — вони матимуть вікову надбавку.



Нагадаємо, що до війни розмір мінімальної пенсії підвищувався двічі на рік — 1 липня та 1 грудня, коли переглядався розмір мінімального прожиткового мінімуму. Але 2023 року він заморожений.



Мінімальна пенсія на початку року становила 2093 грн і залишиться без змін до кінця 2023-го.



Хто з пенсіонерів отримає доплати у серпні



До Дня Незалежності України деяким категоріям пенсіонерів передбачено доплати. Йдеться про ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань.



Ці виплати зазвичай приурочувалися до Дня Перемоги та виплачувались у травні, але цього року Кабмін ухвалив рішення перенести виплату на серпень.



Також доплати у серпні отримають ветерани російсько-української війни та члени сімей загиблих. Цього року йдеться про виплати в розмірі від 450 до 3100 грн.



Кошти отримають:



1. Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:



— I групи — 3100 грн;



— II групи — 2900 грн;



— III групи — 2700 грн.



2. Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків — 1000 грн.



3. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 3100 грн.



4. Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 Ст. 10 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге — 650 грн.



5. Члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України — 1000 грн.



6. Учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 грн.



Виплати ВПО продовжили до січня 2024 року



Для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 місяців, до кінця січня 2024 року.



Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах:



— для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис грн;



— для інших осіб — 2 тис грн.



Громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично.



Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися 15 та 28 числа кожного місяця.



Кого з переселенців можуть позбавити виплат у серпні



Виплати не продовжуватимуть ВПО, які:



— перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально (обгрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);



— повернулися до покинутого місця проживання;



— відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.



Також з 1 вересня допомога не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.



Допомога потерпілим від підтоплення: список розширили



В уряді розширили список громадян постраждалих від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, які можуть оформити одноразову допомогу у сумі 5000 гривень.



Відтепер громадяни можуть отримати одноразову грошову допомогу незалежно від того, чи зареєстровані вони як ВПО і чи отримують щомісячні виплати на проживання.



Звернутися з заявою до органів соціального захисту необхідно до 31 серпня 2023 року (включно). Разом із заявою потрібно надати:



— документ, що посвідчує особу чи єДокумент;



— документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків;



— свідоцтва про народження дітей.



Подати заяву на отримання допомоги можна у будь-якому управлінні соціального захисту.



Крім того, постраждалі від підтоплення окремо можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 6600 гривень від Міжнародної організації з міграції ООН та від благодійної організації ADRA Ukraine.



Грошова допомога від ООН



В серпні в Україні триватиме прийом заявок на грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).



На допомогу можуть претендувати родини, які не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій, мають дохід, менш ніж 5 400 грн на одну людину, а також належать до таких категорій:



— переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;



— особи, які не виїздили після 24 лютого, але постраждали від воєнних дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Херсонській областях (перелік може бути доповнений);



— люди, які через воєнні дії були вимушені залишити свої домівки, та вже повернулися до постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).



УВКБ ООН також встановило обов’язкові критерії вразливості для усіх трьох вищезазначених категорій, що дають можливість подати заявку на допомогу.



Для отримання виплат необхідно звернутися до пунктів реєстрації благодійного фонду Право на захист, який є партнером УВКБ ООН.



Якщо ваша родина відповідає усім критеріям, після розгляду заявки ви отримаєте на свою картку виплату в розмірі 2 220 грн (на одну особу). Гроші будуть надходити щомісячно протягом трьох місяців.



Грошова допомога українкам, яких звільнили з полону



У серпні звільнені з полону українські жінки можуть отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 10 тисяч злотих (приблизно 90 тисяч гривень). Виплати здійснює польський Фонд Шептицького в рамках реалізації програми підтримки українських жінок, визволених з російського полону.



Подати заявку на допомогу можна заповнивши електронну форму за посиланням — eu-submit.jotform.com/230891603400346.



Заявки на отримання фінансової допомоги приймаються до 30 серпня 2023 року включно або до завершення фінансування даної програми.



Також для звільнених з полону українок є можливість за рахунок фонду здійснити відпочинково-реабілітаційну поїздку до Польщі.



Виплати на літнє оздоровлення дітей



В Україні в серпні продовжить працювати програма монетизації послуги дитячого оздоровлення та відпочинку. Батьки дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, зможуть отримати по 14 165 гривень на путівку до табору, який зможуть обрати самі.



Розраховувати на допомогу можуть:



— сім'ї з дітьми, які мають соціальний статус;



— діти з інвалідністю;



— діти з багатодітних сімей віком від 7−18 років з числа малозабезпечених, які проживають в одній із областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Київська.



Механізм отримання коштів





Тарифи на світло, газ і воду: підвищень не заплановано



Українці адаптуються до підвищення тарифу на електроенергію.



Нагадаємо, що з 1 червня за світло населення платить не 1,44 і 1,68 гривні за кіловат, а за єдиним тарифом — 2,64 гривні. Сума у платіжках за електроенергію зросла приблизно на 250 гривень.



Щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення від ГК Нафтогаз України залишиться незмінною і становитиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).



В серпні за воду українці платитимуть по-старому. Нагадаємо, що у липні в Україні мали зрости тарифи на постачання та відведення води. Але після гучної заяви Володимира Зеленського НКРЕКП відмінила власне рішення.



Тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року могли зрости в середньому на 32%. При цьому тарифи на водоспоживання у містах, які суттєво постраждали внаслідок бойових дій (Харків, Миколаїв і Херсон), мали залишитися незмінними.



Житлова субсидія: уряд зберіг положення про 15%



Кабінет міністрів зберіг розмір сукупного доходу для призначення субсидії до завершення воєнного стану.



Нагадаємо, в період карантину субсидія призначалася, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини. Зважаючи на скасування карантину з 1 липня, з 1 серпня зазначена планка підвищувалася б до 20%.



Згідно з рішенням уряду, субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.



Кому необхідно подати нові заявки на субсидії



Для тих, хто вже отримував цю допомогу під час опалювального сезону, такі субсидії будуть перепризначені автоматично. Водночас, деяким категоріям українців необхідно подати заявки на отримання субсидій заново.



У яких випадках потрібно подавати заявку на субсидію повторно:



— якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;



— якщо члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та оплачують житлово-комунальні послуги;



— якщо кількість зареєстрованих осіб, що фактично проживають, у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;



— якщо домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.



Розмір субсидії в неопалювальний сезон складає в середньому від 350 до 400 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У серпні деякі українські пенсіонери можуть розраховувати на одноразові виплати до Дня Незалежності, а уряд автоматично продовжив на шість місяців виплати допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і не став підвищувати розмір сукупного доходу для призначення субсидії.Про це пише NV. Нинішнього року було проведено три підвищення пенсій — березнева індексація, перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам та індексація пенсій українців, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом.З 1 серпня не передбачено нових індексацій, тому розмір пенсій залишиться без змін, за винятком пенсіонерів, яким у серпні виповниться 70, 75 чи 80 років — вони матимуть вікову надбавку.Нагадаємо, що до війни розмір мінімальної пенсії підвищувався двічі на рік — 1 липня та 1 грудня, коли переглядався розмір мінімального прожиткового мінімуму. Але 2023 року він заморожений.Мінімальна пенсія на початку року становила 2093 грн і залишиться без змін до кінця 2023-го.До Дня Незалежності України деяким категоріям пенсіонерів передбачено доплати. Йдеться про ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань.Ці виплати зазвичай приурочувалися до Дня Перемоги та виплачувались у травні, але цього року Кабмін ухвалив рішення перенести виплату на серпень.Також доплати у серпні отримають ветерани російсько-української війни та члени сімей загиблих. Цього року йдеться про виплати в розмірі від 450 до 3100 грн.Кошти отримають:1. Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:— I групи — 3100 грн;— II групи — 2900 грн;— III групи — 2700 грн.2. Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків — 1000 грн.3. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 3100 грн.4. Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 Ст. 10 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге — 650 грн.5. Члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України — 1000 грн.6. Учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 грн.Для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 місяців, до кінця січня 2024 року.Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах:— для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис грн;— для інших осіб — 2 тис грн.Громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично.Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися 15 та 28 числа кожного місяця.Виплати не продовжуватимуть ВПО, які:— перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально (обгрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);— повернулися до покинутого місця проживання;— відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.Також з 1 вересня допомога не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.В уряді розширили список громадян постраждалих від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, які можуть оформити одноразову допомогу у сумі 5000 гривень.Відтепер громадяни можуть отримати одноразову грошову допомогу незалежно від того, чи зареєстровані вони як ВПО і чи отримують щомісячні виплати на проживання.Звернутися з заявою до органів соціального захисту необхідно до 31 серпня 2023 року (включно). Разом із заявою потрібно надати:— документ, що посвідчує особу чи єДокумент;— документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків;— свідоцтва про народження дітей.Подати заяву на отримання допомоги можна у будь-якому управлінні соціального захисту.Крім того, постраждалі від підтоплення окремо можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 6600 гривень від Міжнародної організації з міграції ООН та від благодійної організації ADRA Ukraine.В серпні в Україні триватиме прийом заявок на грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).На допомогу можуть претендувати родини, які не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій, мають дохід, менш ніж 5 400 грн на одну людину, а також належать до таких категорій:— переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;— особи, які не виїздили після 24 лютого, але постраждали від воєнних дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Херсонській областях (перелік може бути доповнений);— люди, які через воєнні дії були вимушені залишити свої домівки, та вже повернулися до постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).УВКБ ООН також встановило обов’язкові критерії вразливості для усіх трьох вищезазначених категорій, що дають можливість подати заявку на допомогу.Для отримання виплат необхідно звернутися до пунктів реєстрації благодійного фонду Право на захист, який є партнером УВКБ ООН.Якщо ваша родина відповідає усім критеріям, після розгляду заявки ви отримаєте на свою картку виплату в розмірі 2 220 грн (на одну особу). Гроші будуть надходити щомісячно протягом трьох місяців.У серпні звільнені з полону українські жінки можуть отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 10 тисяч злотих (приблизно 90 тисяч гривень). Виплати здійснює польський Фонд Шептицького в рамках реалізації програми підтримки українських жінок, визволених з російського полону.Подати заявку на допомогу можна заповнивши електронну форму за посиланням — eu-submit.jotform.com/230891603400346.Заявки на отримання фінансової допомоги приймаються до 30 серпня 2023 року включно або до завершення фінансування даної програми.Також для звільнених з полону українок є можливість за рахунок фонду здійснити відпочинково-реабілітаційну поїздку до Польщі.В Україні в серпні продовжить працювати програма монетизації послуги дитячого оздоровлення та відпочинку. Батьки дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, зможуть отримати по 14 165 гривень на путівку до табору, який зможуть обрати самі.Розраховувати на допомогу можуть:— сім'ї з дітьми, які мають соціальний статус;— діти з інвалідністю;— діти з багатодітних сімей віком від 7−18 років з числа малозабезпечених, які проживають в одній із областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Київська.Механізм отримання коштів розписаний в цій інструкції. Українці адаптуються до підвищення тарифу на електроенергію.Нагадаємо, що з 1 червня за світло населення платить не 1,44 і 1,68 гривні за кіловат, а за єдиним тарифом — 2,64 гривні. Сума у платіжках за електроенергію зросла приблизно на 250 гривень.Щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення від ГК Нафтогаз України залишиться незмінною і становитиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).В серпні за воду українці платитимуть по-старому. Нагадаємо, що у липні в Україні мали зрости тарифи на постачання та відведення води. Але після гучної заяви Володимира Зеленського НКРЕКП відмінила власне рішення.Тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року могли зрости в середньому на 32%. При цьому тарифи на водоспоживання у містах, які суттєво постраждали внаслідок бойових дій (Харків, Миколаїв і Херсон), мали залишитися незмінними.Кабінет міністрів зберіг розмір сукупного доходу для призначення субсидії до завершення воєнного стану.Нагадаємо, в період карантину субсидія призначалася, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини. Зважаючи на скасування карантину з 1 липня, з 1 серпня зазначена планка підвищувалася б до 20%.Згідно з рішенням уряду, субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.Для тих, хто вже отримував цю допомогу під час опалювального сезону, такі субсидії будуть перепризначені автоматично. Водночас, деяким категоріям українців необхідно подати заявки на отримання субсидій заново.У яких випадках потрібно подавати заявку на субсидію повторно:— якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;— якщо члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та оплачують житлово-комунальні послуги;— якщо кількість зареєстрованих осіб, що фактично проживають, у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;— якщо домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.Розмір субсидії в неопалювальний сезон складає в середньому від 350 до 400 гривень.

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