Затримали викладача вишу, який «підпрацьовував» коригувальником рашистів на Запоріжжі

Затримали викладача вишу, який «підпрацьовував» коригувальником рашистів на Запоріжжі
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного інформатора російських спецслужб у прифронтових районах Запоріжжя.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився викладач інформатики місцевого вищого професійного училища, якого ворог дистанційно залучив до співпраці в середині липня 2023 року.

За вказівкою агресора його поплічник приховано збирав відомості про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону.

Для збору розвідданих фігурант облаштував «спостережний пункт» на власній дачі, яка розташована в одному із садових товариств поблизу південного фронту.

Використовуючи бінокль та іншу оптику, він намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ.

Крім того, зловмисник на велосипеді об’їжджав сусідні дачні кооперативи і прилеглу місцевість, де фіксував маршрути руху української військової техніки.

Текстові повідомлення з координатами об’єктів Сил оборони він передавав представнику російської спецслужби через популярний месенджер.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки вогневих ударів по підрозділах ЗСУ, у тому числі з використанням ворожих зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали російського інформатора під час спроби передачі розвідданих агресору.

При обшуку за місцем проживання затриманого виявлено:
▪ мобільний телефон і ноутбук із доказами його листування з спецслужбою рф;
▪ 4 сигнально-шумові пістолети, перероблені під бойові;
▪ три рації;
▪ оптичні прилади спостереження за віддаленими об’єктами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій зловмисника. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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