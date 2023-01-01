На Волині оголосили про підозру чоловіку, який побив комунальника до реанімації





Як повідомляє сектор комунікації поліції Волині, під час виконання ремонтних робіт до 66-річного робітника одного з комунальних підприємств міста підійшов мешканець будинку, де ліквідовували аварію, між чоловіками виник конфлікт. Нетверезий житель раптово вдарив комунальника в обличчя, працівник від цього впав та отримав тяжкі травми. Його госпіталізували у відділення реанімації.



Правоохоронці зловмисника одразу ж затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.



Йдеться про умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.



Наразі порушник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В місті Нововолинськ під час ліквідації пориву на водогоні побили слюсаря місцевого водоканалу. Інцидент трапився у суботу, 29 липня.Як повідомляє сектор комунікації поліції Волині, під час виконання ремонтних робіт до 66-річного робітника одного з комунальних підприємств міста підійшов мешканець будинку, де ліквідовували аварію, між чоловіками виник конфлікт. Нетверезий житель раптово вдарив комунальника в обличчя, працівник від цього впав та отримав тяжкі травми. Його госпіталізували у відділення реанімації.Правоохоронці зловмисника одразу ж затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.Йдеться про умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.Наразі порушник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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