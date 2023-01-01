З початку контрнаступу ЗСУ звільнили 37 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку

З початку контрнаступу ЗСУ звільнили 37 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Протягом минулого тижня на цих напрямках між нашими та ворожими військами відбулось понад 170 боїв.

На Куп’янському напрямку противник штурмував та здійснював пошук слабких місць в нашій обороні. Активно намагався наступати в районах південніше Новоселівського з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл. Але безуспішно. Наші сили оборони потужно стримують ворожі війська.

На Лиманському напрямку противник також намагався наступати вів дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу.
Всі дії ворога безсуспішні.

На Бахмутському напрямку ворог протягом тижня всіма силами намагався зупинити наш наступ, але наші оборонці поступово просувались", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що звільнена площа на Бахмутському напрямку загалом складає 37 кв.км. За тиждень звільнено 2 кв.км .

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка - успіху не мав.

Під щільним вогнем авіації та артилерії Сили оборони України звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області.

"На Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Звільнена площа складає 204,7 кв. км. Збільшено за тиждень на 12,6 кв.км.

На вказаних територіях тривають заходи з розмінування місцевості", - додала Маляр.

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Теги: Росія, Україна, війна, контрнаступ
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