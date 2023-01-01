У Кривому Розі пролунали вибухи, окупанти завдали ракетного удару

У Кривому Розі пролунали вибухи, окупанти завдали ракетного удару
Вранці понеділка, 31 липня, у місті Кривий Ріг пролунали вибухи. Наразі в Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав Вілкул.

Також Повітряні сили повідомляють про балістичну загрозу для Дніпропетровської області.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також підтвердив вибухи у місті.

"Російські терористи! Кривий Ріг. Поки інформаційна тиша! Подробиці згодом", - написав він у Telegram.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав містян до закінчення тривоги знаходитися в укриттях.

За інформацією МВС України, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Наразі на місці події працюють усі необхідні служби.

"Дотримуйтесь заходів безпеки. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Додаткова інформація уточнюється!", - написала пресслужба відомства.

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