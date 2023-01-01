У Кривому Розі пролунали вибухи, окупанти завдали ракетного удару

Вранці понеділка, 31 липня, у місті Кривий Ріг пролунали вибухи. Наразі в Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав Вілкул.Також Повітряні сили повідомляють про балістичну загрозу для Дніпропетровської області.Голова Дніпропетровськоїтакож підтвердив вибухи у місті."Російські терористи! Кривий Ріг. Поки інформаційна тиша! Подробиці згодом", - написав він у Telegram.Очільник Дніпропетровської обласної радизакликав містян до закінчення тривоги знаходитися в укриттях.За інформацією МВС України, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Наразі на місці події працюють усі необхідні служби."Дотримуйтесь заходів безпеки. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Додаткова інформація уточнюється!", - написала пресслужба відомства.